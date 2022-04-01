籃球名人堂｜真路比利入選名人堂 生涯最風光不只NBA四冠
撰文：張倩儀
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周五（1日），據美媒《Athelitc》報道，馬刺名宿真路比利（Manu Ginobili）入選2022年Naismith籃球名人堂，給這位曾擊敗過美國男籃的阿根廷老將一個肯定。
馬刺名宿真路比利今日確定入選2022年Naismith籃球名人堂，與添夏達威（Tim Hardaway）、WNBA名宿Swin Cash、前NCAA教練Bob Huggins、前NBA教練佐治卡爾（George Karl）等同屆。
過去，真路比利於NBA征戰16年，也是只效力過馬刺的「One Club Man」，見證和參與球隊的興盛時期。4次獲得NBA總冠軍、當選過1次最佳第六人、2次入選全明星賽以及2次NBA年度第三隊；NBA生涯出戰過1057場賽事，共得到14043分、4001次助攻、3697個籃板和1392次偷波。
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由於職業生涯中，真路比利的個人榮譽不算多，因此一度被知名數據網《Basketball Reference》「睇死」，列出真路比利入選名人堂的機會率只有20.05%，排名在歷史第152位。但其實除了馬刺的4個總冠軍外，真路比利籃球生涯中最「光宗耀祖」的事，就是曾經在2004年雅典奧運率阿根廷隊擊敗美國男籃，並獲得該屆的MVP。
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