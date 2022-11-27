【FIBA 3X3】首屆大師賽維園落幕　立陶宛Šakiai逆轉勝挫Vienna

一連兩日的FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽，周日（27日）於維多利亞公園上演決賽日，奧運冠軍隊Riga、世界排名第一的UB同樣8強下馬，決賽由立陶宛球隊Šakiai對奧地利Vienna，Šakiai逆轉戰局以21：17提早終結硬仗。



決賽日雖然天氣依舊不穩，仍吸引約200名球迷入場觀戰，一睹世界級3X3球員的英姿。決賽由立陶宛球隊Šakiai對上奧地利Vienna，兩隊分別於四強以17：15和21：15擊敗比利時 Antwerp和荷蘭 Amsterdam，殺入冠軍戰。

決賽由立陶宛球隊Šakiai對上奧地利Vienna。（梁鵬威攝）

立陶宛球隊Šakiai於四強以17：15擊敗比利時 Antwerp。（梁鵬威攝）

綠色球衣的Vienna開局佔下風，憑進取防守加壓在Šakiai身上，落後2分下憑Quincy Digg上籃逆轉形勢，加上Stefan Stojacic兩分屢中領先13：10。

可是，另一邊Šakiai有Marijus Uzupis兩罰全中再射入兩分球，咬住分差後再接連射入兩球兩分，加上Aurelijus Pukelis除了不斷進擊低位，更讓對手陷入犯規問題，於最後53秒獲得兩罰，射入罰球後提早完場，拿下香港站冠軍，Aurelijus Pukelis也獲頒MVP。

綠色球衣的Vienna開局佔下風，憑進取防守加壓在Šakiai身上。（梁鵬威攝）

率隊追分的Marijus Uzupis表示這一切都很美好。（梁鵬威攝）

今場攻入12分，率隊追分的Marijus Uzupis表示這一切都很美好：「我們很努力才可以打到決賽，所有事都來得很美好。」他更大讚香港是一個好地方，期望有機會再到香港作賽：「這裹所有事都很好，是一個很美的城市，不過明年的事沒有人可以預計，我們也不肯定會否有機會參加下屆香港站。」Marijus Uzupis直言奪冠後會先回家，再出發參戰阿布扎比站。