【FIBA 3X3】泰那首戰三人賽即對奧運冠軍　泰那率「香港隊」出線

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽迎來10隊各國強隊，包括奧運冠軍、世界排名前五的球隊。周六（26日）雖然天氣不穩，但仍無阻賽事舉行，主辦方在維園足球場搭建國際認可的三人籃球場，4支香港代表分為兩組出戰資格賽，最後泰那率領的Team Hong Kong成功突圍而出，打入正賽。



雖然天公不造美，下起綿綿細雨，但4支香港代表不受影響，其中以Team Hong Kong表現最為出眾，這支由泰那、奧斯汀、文俊浩及百德新里組成的球隊，首場先以19：14擊敗同為香港外卡代表、成員有朱亮、葉耀邦、劉振星及楊嘉駿的Team HKG Island。

泰那表示今次是首次出戰三人賽。（夏家朗攝）

「Team Hong Kong」全員首戰3X3

泰那開賽初段手感火熱，獨取4分，奧斯汀和百德新里接力一度拉開8：3。不過在10分鐘停錶的賽事中，後段泰拿和奧斯汀明顯外圍準繩度下降，加上未習慣3X3的12秒進攻時間，被Team HKG Island的朱亮和葉耀邦「偷到雞」，一度追至只剩1分之差。

Team Hong Kong最後雖有驚無險拿下首勝，但該仗給予他們很大的啟示，第二場以20：13擊敗荷蘭球隊Amsterdam，取得第二勝，並順利出線。

Team Hong Kong出線將會對奧運冠軍隊。（夏家朗攝）

泰那笑言今天是第一次與隊友奧斯汀、百德新里等合作，更是第一次參與3X3賽事，「這是我們第一次打三人籃球，所有事都很不同，仍在學習如何打三人。」他指，最大感受莫過於時間上的分別，3X3賽事每場打10分停錶，聽起來時間不長，但球員在場上感覺其實遠比10分鐘久：「說是10分鐘，但感覺很久，現在我們知道三人賽的速度和節奏應該是怎樣了。」

下午對戰奧運冠軍Riga

在沒有教練的3X3，隊友之間的溝通就是重點，而今日賽事，可見泰那、奧斯汀等不斷出聲配合：「這是我們第一次一起打球，但化學作用很好，不斷出聲，隨着節奏去打，不用想太多。」出線後，Team Hong Kong將會對上奧運冠軍隊、來自拉脫維亞的Riga（里加），泰那笑說，知道出線後對手都是專項打3X3的球員：「我經常都想與最強的球員對壘，只需要打、得分，然後享受，結果不必想太多。」

朱亮首戰表現出統治力。（夏家朗攝）

香港代表輸波仍有「睇頭」

雖然4支香港代表隊僅得Team Hong Kong出線，但其餘三隊包括Team Wu Kai Sha、Team Kowloon和Team HKG Island均打出亮眼表現。

Team Wu Kai Sha首戰僅輸高雄1分，第二場與Team Kowloon上演「香港內訌」，蘇柏軒射入5球兩分球，以22：7大勝。另一邊，以朱亮為首的Team HKG Island以18：12擊敗印尼球隊Yogyakarta。香港區資格賽冠軍隊Team Kowloon則稍為失色，擁有司徒偉傑、楊文綱的身型優勢，卻敗給了對手的速度，未能取得一勝。