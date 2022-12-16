學界精英賽｜青中挫匯基取首勝干潁堯哭成淚人　盼謹慎打好每一場

學界籃球由暑假復辦的學界三人籃球馬拉松開始重回正軌，先後有三人邀請賽、學界賽等。中華基督教青年會中學女籃就兩度於三人賽中不敵滙基書院（大坑東），兩軍「緣份」未盡，於全港學界精英籃球賽小組賽首戰再遇，不過今次青中捱過硬仗，以41：34擊敗匯基，中六主力干潁堯即哭成淚人：「想贏回來，今次就當復仇。」



周五（16日）全港學界精英籃球賽，同處女子D組的青中面對近年冒起的學界黑馬滙基，兩隊由開局到第三節都鬥得難分難解，即使青中有干潁堯屢屢殺入籃下，還有林卓童和吳思恆在外圍開弓，仍未能擺脫滙基。末節，干潁堯獨取6分，率青中打出一段13：4攻勢，最終保住勝局，以41：34取得首勝。

干潁堯末節獨取6分率領青中取得首勝。（張倩儀攝）

今屆精英賽女籃，各隊實力相當。（張倩儀攝）

完場哨聲一響，干潁堯馬上掩面哭起來，作為精英賽常客的青中，在第一場小組賽就感動落淚，實屬少見。「蘇黎世和馬拉松都輸了給她們，今次就當作復仇。」干潁堯眼眶泛淚說，連輸同一隊兩次心有不甘，生怕次再對壘會重蹈覆轍：「我們也有點怕再輸一次。」加上次名出線的球隊將於次輪遇上協恩，幾乎等於第二輪碰壁，青中今場可算是拿下救命一勝。干潁堯解說今場大家的表現都比平日好：「平時我們經常執行不到的事，今天做得幾好，在教練提點下調整快。」就讀中六的她，知道今次精英賽機不可失，上場時更時表現出專注和決心。

干潁堯表示每一場都不能鬆懈。（張倩儀攝）

青中和滙基激戰到最後一節。（張倩儀攝）

上兩屆精英賽，干潁堯只是一個在場邊看球、打氣的初中生，眼見師姐如陳穎欣、羅雅穎由決賽到八強止步，深深將此畫面刻在心中。「我覺得很可惜，當時陣容很好，卻因發揮不好而輸，見證過她們入決賽，就覺得前一年好輝煌但卻在後一年輸球見頹態。」因此自初中起，她就明白陣容再齊、再強，只要稍有鬆懈就會讓對手有機可乘。

完場後，干潁堯哭成淚人。（張倩儀攝）

教練黃琪琪馬上上前安慰。（張倩儀攝）

為了今次難得的精英賽，球員暫緩補課，幾乎全力備戰，即使只是小組賽，女生們也不敢輕視。干潁堯直言，不敢去想八強、四強，只想每一步都走穩。「有時強隊會覺得到四強才認真打，但現在很多隊都有實力，需要每一場都盡力打才能入四強。」她分析道，除了協恩中學，幾乎所有球隊都主打2至3個主力，例如今仗對手滙基，「實力差距不大，所以傳統勁旅並不代表特別強」。干潁堯表示，接下來先以出線為目標：「當然我好想重返四強，再試入決賽，但無一隊是容易對付的，暫時目標以出線為先。」

隊友在旁模仿干潁堯。（張倩儀攝）

青中擊敗滙基取得精英賽首勝。（張倩儀攝）