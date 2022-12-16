【學界精英賽】張振興首戰敗予裘錦秋　衛冕之路出師不利卻有感悟

因疫情不見多時的學界籃球勁旅對決，周五（16日）在全港學界精英籃球賽展開後終於見真章。

力爭衛冕的張振興伉儷書院，落入與匯基(大坑東)、大埔三育的「死亡D組」，首場小組對上裘錦秋中學（葵涌）出師不利，以34：44落敗，讓教練馮逸朗和主力鮑梓軒都有所反思。



張振興今場僅8人應戰，其中負責控球的隊長陳炎基因隔離而缺陣，讓球隊頓失重心。雖然球員在開局就明顯搶攻，急着盡快得分，但上半場僅落後11：14。換邊後，雖然有戴承毓獨取6分，但裘錦秋熱身後上力，在袁進諾、蘇偉傑和吳卓謙合共射入4球三分下拉開比數，張振興未能及時追分，只能以34：44落敗。

張振興節奏大亂，錄下精英賽首負。 （張倩儀攝）

作為衛冕球隊，張振興首戰就吞負，無疑打擊信心，暫代隊長的鮑梓軒說球隊今天「不齊腳」，有礙士氣和發揮：「隊長陳炎基因隔離缺陣，大家都好緊張、沒有方向，即使是我都很急。」不論是因為球隊重心不在，還是背負住冠軍隊的背景，張振興上下都有一顆想為球隊挺身而出的心，是動力也是壓力。

暫代隊長鮑梓軒表示自己太急攻。（張倩儀攝）

鮑梓軒：承傳要先將壓力變動力

上屆張振興以76：49擊敗冠軍大熱拔萃男書院，在新伊館封王，當時陣容齊整，加上張文健、葉俊鋒等人都發揮到水準，打出冠軍隊的風範。

當年師兄們威風的畫面，卻成了今日師弟的壓力，鮑梓軒直言：「師兄實力非常強，連男拔都可以炒（大勝），所以我們好像都活在他們的陰影下。」他覺得大家總是會拿兩屆球員作比較，而自己這一屆，仿佛不同位置人選都比較遜色。

張振興球員坦承，感覺被師兄比下去。（張倩儀攝）

然而輸了今場，反而放下了不必要的包袱：「打完今場已不會再緊張，因為發現今天打得太急，但其實大家都可以打出水平，不只有自己一個，明白到要承傳，就要先將壓力變動力。」

馮逸朗：不能過分依賴主力

對於張振興教練馮逸朗而言，作為上屆冠軍教練，壓力也不比球員少，但他反而覺得今場敗仗讓大家看到一個問題：「今天球隊少了炎基、缺少控球靈魂帶住隊波，的確輸在控場能力然後失準。」

張振興在缺少主力控球的情況下失準，卻悟出球隊問題。（張倩儀攝）

他表示球隊在得知隊長即將缺陣，心情沉重，作為教練他只好不斷提醒球員：大家都有能力擔起責任。「可能，這變相給了他們壓力，因為節奏亂在大家都想贏，而在不對的時間做不對的事。」

張振興教練馮逸朗表示球隊不能過分依賴主力。 （張倩儀攝）

他深知球員自認能力比師兄差，雖然馮逸朗不否認，卻指出他們也有比師兄優秀之處：「想衛冕並不容易，因為除了要有好發揮，還要天時地利人和。雖然今屆球員的個人能力未必是最好，但他們功能多，能磨合並打出團體表現，才能走得更遠。」

他指出張振興要擺脫過分依賴主力的缺點，不能再像今場一樣，沒有隊長就不成事，若能突破這一點，便能一場一場進步、最後再談冠軍：「下場不能輸！先望次名出線吧。」