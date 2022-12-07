學界籃球︱男拔違防疫規定被DQ 九龍區D1贏變輸 喪失精英賽資格
撰文：袁志浩
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九龍區D1學界籃球決賽將於周四（8日）在中山紀念公園體育館舉行，原定由衛冕的拔萃男書院與喇沙書院爭冠。
不過香港學界體育聯會今（7日）公布，男拔因違反防疫規例被取消資格，同時失去參與今屆精英賽的資格；決賽席位則由英華補上。
學體會今午公布的最新賽程中，顯示準決賽以40：38擊敗英華的男拔，被改判以0：20落敗，並將英華將取代男拔出戰決賽，同時原定明日舉行的季軍戰亦會取消。
學體會隨後發表聲明，指男拔於四強時，錯誤派出已被暫停校內面授課堂或停課的球員，因此違反今個年度學界比賽的防疫規定。
學體會有關規定列明，任何被正被強制隔離，或被暫停校內面授課堂或停課的學生，將不能參與學界比賽。如果任何球隊在比賽開始前沒有足夠合資格球員，或球隊未能以合資格球員作替補，就會被視作棄權。
學體會表示，已召開特別會議跟進今次事件，根據校方報告及賽事資料，考慮過往同類事件案例，決定取消男拔對英華的準決賽成績，判以棄權，並按比賽制度，決定男拔跟能取得比賽第四名相應的團體積分。
「本會提醒所有會員學校，有責任確保所有參與人士於符合本會規則下參賽，避免再有同類事件發生。」
就讀中六的男拔球員徐澤成透露，球員於昨日隊內會議時已得悉事件，「知道後好震驚，有少少失落」。
九龍區D1冠、亞、季軍將可出席今月中展開的學界籃球精英賽，被判以第四名完成的男拔，因此亦失去精英賽資格。
徐澤成指疫情3年來學界跟精英賽停擺，本以為在中學最後一年可以有幸參與，對失去爭標機會感到可惜。「今年球隊很齊人，精英賽是中學生涯的重要回憶，缺席是人生一大遺憾。」他補充，男拔暫時未有就事件提出上訴。
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