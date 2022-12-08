學界籃球｜喇沙決賽落敗　三主力拚盡抽筋　望精英賽無懼強隊爭冠

學界D1九龍區男子籃球，近年由拔萃男書院、寶覺中學、英華書院等強隊壟斷。今季殺入決賽的喇沙書院，成了外界眼中的「黑馬」。

雖然最後喇沙以35：46不敵英華，屈居亞軍，但40分鐘內9人陣中有3人受傷、抽筋拚盡的畫面，用行動證明隊長曾朗謙（Kyle）口中的三件事。



開賽前，喇沙雖然打氣團氣勢不比傳統勁旅英華弱，但喇沙陣容僅得9人，人數已經與齊腳的英華有明顯差距。英華的體力化打法，也讓板凳深度不足的喇沙吃不消，下半場未幾即有主力抽筋，文佐鳴、翟晉德和曾朗謙相繼離場治療。其中，翟晉德多次嘗試出場，但最後還是不敵腳痛而妥協休息，最後只能以35：46落敗。

喇沙不敵英華。（張倩儀攝）

隊長曾朗謙表示已經盡力。（張倩儀攝）

雖然下半場喇沙一直落後，誠然未現反勝曙光，但完場哨聲響起，落敗一刻，眾將也難掩失落，其中隊長曾朗謙低頭了好一會兒，不過沉澱過後便重新抬頭面對敗仗。

喇沙全隊9人應戰。（張倩儀攝）

「疫情這兩年大家都好努力，今場大家都打到抽筋、受傷，但都堅持落場，我知道他們已經付出了全部，沒有任何遺憾。」雖然結果不如人意，但喇沙經已寫下近十年來最好成績，「我們不假外求，所有隊友都由中一打到中六，自己可以打到這樣的成績，也讓球迷知道喇沙不是一支可以輕視的球隊」。Kyle強調，雖然喇沙近年只能打入季軍戰，但疫情下一星期5天的訓練到現在的亞軍都是最好的證明：「有什麼人（球員）都好，都要靠練，雖然人腳不足，陣容上真的不夠其他強隊（好），但也表現出喇沙最重要的三件事：不假外求、一條心、盡全力。」

主力多次倒地。（張倩儀攝）

雖然有受傷和抽筋的情況，但仍堅持上場。（張倩儀攝）

對於賽前一天的「男拔被DQ」的小插曲，Kyle坦言沒有受影響，因為不論對手是誰，他都覺得只有一個方法：「對拔萃、英華甚至其他學校，我們都不會怕，昨天收到消息都覺得沒有退路，對手是誰我們都只想贏。」

喇沙打入睽違8年的精英賽。（張倩儀攝）

曾朗謙表示仍以精英賽冠軍為目標。（張倩儀攝）

終以九龍區亞軍之姿打入睽違8年的精英賽，喇沙球員、舊生們都流下男兒淚，Kyle解說師兄們之所以感觸全因大家都很落力：「不少舊生都有回來練球，不管是7至9還是8至11， 都會陪我們練，有時候舊生比球員還要多。」Kyle表示精英賽會繼續以冠軍為目標，面對「強隊」一樣會無懼爭勝：「這是我們的唯一目標。」

曾朗謙解說師兄們之所以感觸全因大家都有落手落力（張倩儀攝）