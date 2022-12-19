學界精英賽｜英華女校大敗予拔萃女書院　女子組次輪抽出死亡之組

學界賽事因疫情停擺多時，全港學界精英籃球賽時隔4年復辦，「傳統勁旅」的界線漸變模糊，初賽階段已出現不少爆冷戰果，譬如去屆精英8強、港島區冠軍英華女學校，今天一面倒大敗予九龍區季軍拔萃女書院，最終比數為31：52，以次名出線。



英華女校的身形與對抗明顯遜於女拔，女拔王心言和陳雅怡多次殺入籃下，英華內線明顯難以招架，半場落後20：33。雖然下半場英華女校多次把握快攻，隊長陳嘉欣交出10分，但仍以31：52落敗。

英華女校不敵女拔。（張倩儀攝）

英華女校佔據港島區頭二位置多年，在前屆精英賽位列殿軍，去屆雖然8強止步，但依然是重點強隊之一。隊長陳嘉欣表示英華歷年佳績絕非球員的包袱：「師姐做到的，我覺得我們都有能力做到，只是大家覺得做好自己就夠。」但從今場表現而言，陳嘉欣覺得最大問題是輸自己：「好多位都未做好，籃板、防守、孭位等，也沒有做好教練的部署，輸了固然可惜，但也是一個很好的機會去檢討。」

隊長陳嘉欣認為做勁旅前先要做好自己。（張倩儀攝）

女拔球員的身形和對抗性佔優。（張倩儀攝）

陳嘉欣理性分析敗因，卻沒有太多情緒。「不甘心？一定有的，畢竟練了這麼久，但拔萃這幾年進步很快，早已成為學界勁旅，輸在自己都沒有把握好。」她再談到「傳統勁旅」、「名校」這件事：「我們一直沒有將名校的包袱放在身上，先做好自己，打好每一場這些事（勁旅的稱號）就自然會來。」

英華欠硬淨，攻守兩端都屢屢碰壁。（張倩儀攝）

教練王晶說，球隊融洽氣氛好，沒有太多強隊存在的壓力。「跟以往張樂怡、陳煥榆那一代相比，現在球員沒有打球會、少打比賽，經驗和臨場判斷稍欠。」加上今天的對手正是英華女校最「怕」的類型：「女拔身形體格很好，我們不習慣對這一類對手，可見到對方一下衝入籃下我們就彈開，算是格食格，但現在明確了解到這方面我們真的要加強。」英華女校雖然經歷慘敗，但仍會以4強為目標。

教練王晶也表示今場「格食格」。（張倩儀攝）

次輪分組出爐

是日完成女子組第一階段賽事，次輪抽籤由每組首、次名再分為4組。其中Z組成了「死亡之組」，中華基督教青年會中學再遇浸信會永隆中學，同組尚有4強常客漢華中學。W組有去屆殿軍裘錦秋中學（葵涌）與力爭8連霸的協恩中學， 還有新崛起的北角協同中學。

W組

裘錦秋中學（葵涌）

協恩中學

北角協同中學



X組

林大輝中學

英華女學校

滙基書院（大坑東）



Y組

拔萃女書院

寶血會上智英文書院

基督教香港信義會心誠中學



Z組

中華基督教青年會中學

浸信會永隆中學

漢華中學

