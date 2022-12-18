學界精英賽｜馬可賓大比數憾負滙基　面對強隊比勝負更重要的修練

全港學界精英籃球賽雲集男、女子組共48支D1至D3學界冠、亞軍球隊，實力上難免有差距。

屯門區亞軍馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，周日（18日）對九龍區D1亞軍滙基書院（大坑東），第二節中段才「開齋」，最後以13：49落敗。第二節憑罰球命中，率隊「破蛋」的副隊長黃虹萍認為，比起勝負，「突破」才是精英賽的意義所在。



周日學界精英賽首階段賽事，位處女子D組的馬可賓面對滙基，首節無法得分，滙基更打出一段18：0的攻勢。雖然戰況一面倒，但馬可賓依然嘗試把握機會起手，直到黃虹萍上籃博到罰球，兩罰中一下「破蛋」。這一分燃起馬可賓的士氣，在滙基的高強度防守下，每節均有得分，最後以13：49完場。

馬可賓首節一直未能成功得分，被對手打出一段0：18的攻勢。（張倩儀攝）

雖然今場屬大比數落敗，但黃虹萍並未表現出灰心喪氣。（張倩儀攝）

雖然今場大比數落敗，但黃虹萍沒有灰心，反而強調能踏上精英賽賽場，已是夢想成真。「贏輸都好，只想打出最好的表現，雖然今場狀態不是很好⋯⋯」阿萍笑說，雖然表現不似預期，但落後時都盡了全力去搏、去搶，最大貢獻必然是打破僵局的罰球：「當下我想，『終於！終於不用再0分！』當時我炒一球空籃好想彌補，坦白說，雖然輸了，但我覺得有些方面做得幾好。」

平日打球不喜歡太多身體對抗，但黃虹萍今場打出不一般的表現。（張倩儀攝）

馬可賓最後大比數憾負滙基。（張倩儀攝）

阿萍表示自己平日打球，不喜歡太多身體對抗，由於身形偏瘦削所以習慣避開防守者：「教練常說我打球閃閃避避，例如上籃我會選擇歐洲步上，不會像今天一樣撞向防守者博罰球。」她強調，隊友面對強敵也爆發「小宇宙」，打出平時少見的表現和膽識。「自己未對過這麼強的對手，所以好想試下打好，突破自己極限。」

面對強隊的修練

阿萍身處的屯門區，強隊較少，區內最有名的莫過於去屆殺入精英賽四強的浸信會永隆中學。賽前知道同組有滙基和中華基督教青年會中學（青中），兩支均是有力爭入8強的強隊，難免緊張和擔心。「今場『騰雞』了一點，因為對手始終是D1，我的心態偏向向對手學習，要知道自己有什麼不好，對方有什麼好的可以學習。」雖說打籃球不外乎勝負，但在阿萍眼中，發現不足、讓自己不斷進步，是比贏輸更大的意義。

在黃虹萍眼中，發現不足、讓自己不斷進步，是比贏輸更大的意義。（張倩儀攝）

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「沒想過出線，但想下年再來」

明天將會是最後一場小組賽，1勝1負的馬可賓將遇上全勝的青中，出線機會渺茫，阿萍卻覺得能打入精英已是圓夢。「疫情前好想打到入精英賽，所以除了一星期2次練球外，我們有再跟男籃練球、自行加操，周末在街場打到熄燈。」她笑說，雖然首次參賽沒有想過可以出線，但仍然期待來年再戰：「知道自己有什麼不足，下年再來過！」