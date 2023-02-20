籃球熱話｜台灣T1聯盟爆史上最大衝突　侯活僅勸架亦無辜被逐離場

台灣籃球T1周日（19日）桃園永豐雲豹對陣台灣啤酒英熊一戰，爆發聯盟史上最大衝突，雙方合計多達12人被逐離場，而在事件中只是負責拉開隊友和勸架的「魔獸」侯活（Dwight Howard），卻亦莫名被趕出場外。



事件發生在完場前50.3秒，當時雲豹以120：102領先英熊，已幾近宣布拿下3連勝。不過雲豹後衛陳孝榕在持球擺脫時出肘打到對方蔣淯安的臉部，後者被擊中後馬上出手還擊，雙方隨之大起衝突並演變成毆鬥，英熊的助教林玠禾更是立刻從後備席衝出，並一直隔着球證追打陳孝榕。

賽事因此被迫暫停，在球證與工作人員經過約二十分鐘的討論後，最後將總共12人驅逐離場，當中包括一名不具比賽資格的未登錄球員。而在衝突中只是隔開雙方球員，並沒有出手參與毆鬥的侯活亦在被逐名單之內，對此他認為判罰結果不恰當。

「我和艾夫伯是和平主義者，我們只是想勸架。」侯活說道，他認為自己因此而被驅逐並不恰當。

從後備席走出來的侯活並沒有參與毆鬥，只是不斷勸說隊友停手及拉走他們。（Youtube影片截圖）

陳孝榕在混亂中被扯破球衣。（Youtube影片截圖）

助教追打陳孝榕反被圍毆 被查出前科纍纍

事件本身只是兩名後衛之間的爭執，會形成群毆的其中一大原因，是英熊助教林玠禾在目睹肘擊後第一時間衝出去追打陳孝榕，但由於「身陷」對方板凳區，所以最後反被推倒在地圍毆。

林玠禾一路追打陳孝榕至對方板凳區，但反被推倒在地圍毆。（Youtube影片截圖）

事後林玠禾被網民起底，發現他過往已不止一次發生這種事情。先是在2008年涉嫌毆打裁判未遂，被罰款2萬元並禁賽10場；在2009年一次球場衝突當中非但沒有阻止球員，更是率先衝入球場，最後被判剩餘球季全部禁賽，罰款10萬元。

T1聯盟於今天（20日）中午對8名球員及球團人員公布處罰，主要涉事後衛陳孝榕被罰款5萬元及停賽3場；蔣淯安被罰款2.5萬元及禁賽1場；至於林玠禾的處罰則最為嚴重：他被罰款30萬元整，禁賽30場。「另關於聯盟理事身分，將提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。」

同時官方聲明中亦指出「兩隊已當場宣判取消比賽資格之球員及隊職員，由於當下行為均屬阻止衝突擴大，經檢視畫面確認不進行後續禁賽及懲處。」當中包括侯活以及他所提到的隊友艾夫伯，表示他們不會被聯盟作出任何追加懲罰。