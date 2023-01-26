籃球｜林書豪「回家」首戰台灣聯賽　加盟高雄鋼鐵人但無緣鬥侯活

林書豪終於「回家」！

「超人」侯活（Dwight Howard）去年11月加盟桃園永豐雲豹震驚不少籃球迷，今天台灣籃球圈再迎來一宗大新聞——台灣P. LEAGUE+球隊高雄17直播鋼鐵人周四（26日）官宣林書豪正式加盟。這名前NBA球星在Facebook高呼：「高雄，我來了！」不過他與侯活雖同處台灣，卻無緣對戰。



林書豪首戰台灣籃球聯賽

2012年因「林來瘋」（Linsanity）現象熱爆全球後，具有美國及中華民國雙重國籍的林書豪，一直備受華人圈子注目，他離開NBA後輾轉征戰過G-League、CBA，今次回到父母的故鄉繼續籃球生涯，消息一落實立即引爆台灣網絡。

自去年12月尾提前與CBA球隊廣州龍獅結束合約後，多支台灣球隊都向林書豪拋出橄欖枝。雖然他今季在CBA上陣機會寥寥，只以後備身份出賽7場，高雄17直播鋼鐵人對他的到來似乎仍抱有相當大期望。

林書豪正式加盟台灣球隊高雄17直播鋼鐵人。（鋼鐵人Facebook）

高雄鋼鐵人盼林書豪再演「林來瘋」

高雄17直播鋼鐵人目前以2勝13敗排在P. LEAGUE+榜尾，球隊希望林書豪到來再演「林來瘋」，幫助球隊闖入季後賽。鋼鐵人隊官方新聞稿中寫道：「當年的『林來瘋（Linsanity）』熱潮絕非偶然，除了林書豪的高度自律之外，不輕言放棄，隨時準備等待機會的來臨，當年在紐約尼克（港譯：紐約人）處於連敗的低潮，林書豪把握住機會，帶領球隊克服逆境，打出連勝佳績並進入季後賽，以實績證明自己，與目前鋼鐵人的處境十分雷同。」

「林書豪當然是一個即戰力，球季現在已經走過了1/3了，我們期待他的加盟能帶我們走過低潮。」鋼鐵人總經理高景炎表示，「我覺得他絕對有這個經驗和能力來幫助我們，特別是我們球員很年輕，因此不太會打逆風球，而林書豪擁有很強的在逆境中扭轉局面的能力。」

林書豪今季在CBA未獲太多機會，但鋼鐵人隊仍期望他到來能為球隊帶來積極影響。（林書豪微博）

為何無緣目睹林書豪大戰侯活？

林書豪的到來，令他與「超人」侯活兩大前NBA球星難得同處台灣，不過二人卻無緣在寶島交鋒。事關侯活去年11月加盟的桃園永豐雲豹，屬於另一籃球聯盟T1，林書豪加盟高雄鋼鐵人身處P. LEAGUE+，二者並非身處同一聯賽。

因此球迷現階段無緣在台灣看見兩人在場上對壘的畫面，不過林書豪弟弟林書緯所效力的新北國王與高雄17直播鋼鐵人同屬PLG，屆時將可期待「林家兄弟」在球場上交手。

可惜的是侯活與林書豪各自效力不同聯賽，球迷難以親眼欣賞他們同場較量。（侯活Instagram）

為何林書豪選擇加盟PLG包尾大幡？

至於林書豪會選擇加盟鋼鐵人隊的原因，球隊官方新聞稿表示：「多支台灣球隊爭取林書豪加盟，會選擇加盟高雄17直播鋼鐵人，主要是有感於台灣籃壇多年來南北失衡的狀況，林書豪認同鋼鐵人推廣的『大南方計畫』，希望能助鋼鐵人一臂之力。」

P. LEAGUE+，簡稱PLG，是台灣三大籃球聯盟之一，而鋼鐵人隊是PLG 6支球隊中唯一一支來自南部的球隊。鋼鐵人隊在新聞稿續稱：「去年加盟P. LEAGUE+之後，大力推動『大南方計畫』，希望能逐步扭轉台灣籃壇資源多年來南北失衡的現況，讓更多南部孩子能留在家鄉打球，有了林書豪的加入與協助，也可讓鋼鐵人的「大南方計畫」往前邁進一大步。」

鋼鐵人隊總經理高景炎解說林書豪加盟原因：