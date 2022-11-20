籃球｜侯活台灣地標戰超人再現　超級「準大三元」領軍大逆轉

前NBA球星侯活（Dwight Howard）周六（19日）首次代表台灣T1聯盟球隊桃園雲豹上陣，即重現「超人」本色——不止交出38分、25籃板、9助攻與4封阻的驚人數據，更領軍在球隊半場落後21分之下，力追扳平戰至加時賽，並以120：115擊敗對手新北中信特工。



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侯活11月初加盟台灣球隊，並在當地引起極大迴響。（影片截圖）

侯活在11月初宣布加盟桃園雲豹後，令球隊門票變得極為搶手，「超人」周六在台灣上演地標戰，1.5萬球迷入場觀戰、全場滿座，更有超過30萬人觀看直播，根據桃園雲豹賽後統計，球隊單場商品銷售金額，達到220萬新台幣（約55.2萬港元），侯活的台灣處子戰亦沒有令眾人失望。

侯活下半場越戰越勇，甚至有「超人再現」的感覺。（影片截圖）

穿上桃園雲豹12號戰衣的侯活，上半場仍在尋找節奏，球隊半場完結時落後21分之多。然而下半場侯活越戰越勇，除助球隊鞏固籃板外，進攻亦越見得心應手，包括兩度入樽令全場歡呼，助球隊在第四節最後關頭追平比數，並封下對方球員的絕殺一擊，將比賽帶入加時。

球隊在加時後再接再厲，成功以120：115擊敗新北中信特工，取得常規賽首勝。

侯活精彩比賽時刻：

侯活全場交出誇張的38分、25籃板、9助攻與4封波的「準大三元」數據，其亮眼表現亦帶動球隊下半場的反擊，可謂球隊致勝功臣，賽後亦當選今場最佳球員。

侯活賽後當選今場最佳球員。（桃園雲豹IG）

侯活全場表現：

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