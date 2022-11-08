籃球熱話｜侯活突然加盟桃園雲豹　魔獸非台灣內唯一NBA狀元

台灣多間傳媒今日（8日）爆出重磅消息，曾三奪NBA年度最佳防守球員、八度入選NBA明星賽的「魔獸」侯活（Dwight Howard），將加盟台灣T1聯盟球隊桃園雲豹，球隊其後亦在社交媒體證實消息。



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侯活今夏與湖人約滿後，一直未有下家。（Getty Images）

現年36歲的侯活生涯八度入選NBA明星賽，五度入選NBA年度一隊，亦曾三奪NBA年度最佳防守球員，巔峰時期的他甚至被認為是價值與勒邦占士同級的超級球星。

侯活上季效力湖人並上陣60場，場均交出6.2分、5.9籃板與0.6封阻。然而今夏他與湖人約滿後一直未有班落，上星期仍有多家媒體報道，指侯活有意加盟勇士，指導球隊的年輕中鋒韋斯文。

桃園雲豹發放影片宣布，侯活將加盟球隊。（影片截圖）

直至今早台灣多家媒體突然報道，指候活即將加盟T1聯盟球隊桃園雲豹，球隊其後亦透過社交媒體上載一條影片，片中主角正是大家期待的「魔獸」。

他在影片中稱：「這是我第三次來到台灣，我非常期待與球迷及一眾桃園雲豹隊友見面，亦準備好為球隊贏冠軍。」據台灣媒體《TSNA》報道，侯活最早將在11月19日雲豹的主場比賽中正式亮相。

侯活加盟桃園雲豹官宣影片：

近年台灣大企業紛紛建立職業籃球隊，並邀來很多有NBA資歷的球員加盟，其中最著名的包括OJ美奧（OJ Mayo）與2009年榜眼Hasheem Thabeet，二人現時已經離開當地，目前仍在效力台灣球隊的有2013年NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）。

侯活為2004年NBA狀元，可惜由於班尼特效力的球隊，跟侯活新東家桃園雲豹身處不同職業聯盟，短期內相信無法上演NBA兩個世代的「狀元大戰」。

2013年的NBA選秀狀元班尼特現時亦在效力台灣球隊。（資料圖片／Getty Images）

侯活即使轉戰台灣球隊，不代表他的NBA生涯已經完結。曾在2020/21球季效力台灣球隊的戴雲列特（Davon Reed），約滿後回到NBA發展聯盟，並獲金塊隊賞識回歸NBA賽場，至今仍是金塊隊內一員。若候活能保持狀態並交出好表現，回歸NBA並非不可能任務。