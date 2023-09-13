香港籃球｜高級銀牌女子決賽「降級」打細場　籃總稱避免浪費資源

睽違四年，本地籃球高級組銀牌決賽於周二（12日）晚上回歸伊利沙白體育館（下稱新伊館）舉行，分別上演男、女子組決賽戲碼，分別是男子的東方對滿貫、女子的偉邦對福建。

不過，在銀牌賽制下，女籃決賽偉邦周二以「負方」身份勝出後，對福建需要再戰一場，才能決出總冠軍。

賽事的時間和地點，在賽程表上一直未有定案，最終籃總在周三（13日）中午宣布，比賽下周三（20日）晚上在港島東體育館上演，不再是銀牌沿用的新伊館。

決定惹來球員不滿，籃總回應表示：「女子入座率比較低，會造成資源浪費」。



昨晚，高級組銀牌決賽由女子組偉邦對福建打頭陣，兩隊激戰到最後，終由偉邦以1分之差、68：67擊敗力爭四連霸的福建。不過，女子組依然勝負未分，據銀牌賽賽制，由於偉邦在晉級決賽的過程，錄得一敗而落入「負方」，面對全勝、作為「勝方球隊」的福建，即使決賽贏波，也需要於總決賽再決一生死。今早，香港籃球總會宣布賽事將於9月20日晚上9時10分假港島東體育館上演。

據銀牌賽賽制，由於偉邦錄一敗落入負方，面對全勝、勝方球隊福建，即使決賽贏球，也需要於總決賽再決一生死。（張倩儀攝）

翻查今屆銀牌賽賽程，籃總一直未有公布女子組「後備日」的安排，意味一直未有安排若負方球隊先獲一勝，決勝的比賽會在什麼時候舉行；相反，若男子組需要再打一場，籃總則已安排在周五於新伊館舉行。

對於男子和女子賽事安排的差異，有球員於社交平台上表示不解，為何男子組能打「大場」、女子最終卻要在「細場」比賽。《香港01》向籃總比賽小組主委黃嘉樂查詢，指原定若男子組需要再打一場決勝，女子組的一場將會安排於男子組比賽日的「頭場」進行。

黃嘉樂表示，未將「後備日」放入女子組賽程有原因：「因為有變數，好像現在滿貫贏了，女子就要回到康文署場地（作賽），加上場地未定，日子也未定。」不過，假如情況相反：只剩男子組一場未完成，則如賽程所示，將於周五假新伊館進行。被問到何解同樣是一場賽事，男子組必然於新伊館作賽，而女子組則未能「單獨」成事，黃嘉樂回應：「女子入座率比較低，會造成資源浪費，所以將場館（指新伊館）交還予康文署。」

有偉邦球員不解。（張倩儀攝）

其中，偉邦球員劉芳盈表示感覺不公平：「雖然本身覺得男子組不用再打，（女籃）沒有新伊館都正常，誰不知連修頓都沒有。」香港女籃賽事向來只能在決賽階段，才有機會踏足「大場」如新伊館、修頓。即使是香港女子最高級別的甲組聯賽，也是在規模較小的康文署體育館如北河街、港島東、荃灣體育館的副場進行。

劉芳盈指港島東並不適合用作比賽場地。（張倩儀攝）

劉芳盈指，港島東並不適合用作決賽場地：「觀眾沒有位坐，多人看我們（打球）會（造成）危險。 」上季，女甲主要於港島東作賽，很多時出現球迷只能盤坐在球場四邊地板，觀眾與球場距離太近，讓球員在比賽間有所顧慮，影響不小。

陳偉萍則表示場地都一樣。

「無得打大場，已是習以為常。」福建球員陳偉萍則表示認為場地差異不大，但比賽時間安排令球員較吃力：晚上9時10分開賽，40分鐘停錶賽事，總共歷時約2小時，陳偉萍坦言：「始終比賽日是周中，加上女子不是職業球員，很多球員翌日仍需上班。」對球員相當不便。不過，陳偉萍補充指，明白場地緊絀，大家應互相配合。