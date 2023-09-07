港籃失亞運資格｜由出席授旗儀式到無緣參賽　重組事件來龍去脈

自1958年東京亞運起，香港男子籃球代表隊共出戰過16屆亞運會，從未缺席，未料卻在今屆杭州亞運「斷纜」。

亞運是香港籃球最有機會挑戰的最高水平運動會，因此早前突然傳出香港男籃未能參賽，即引起籃球界嘩然。

7個星期之間，香港男子籃球隊由出席亞運授旗禮，到落實無緣出戰，下文將會整理來龍去脈。



2023年7月25日：港隊出席代表團授旗禮

2022年杭州亞運因疫情延至2023年9月下旬，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會於7月25日舉行香港代表團授旗禮，宣布派出歷來最大規模的930人代表團（包括681位運動員）出戰，參與40個體育項目。其中，男子籃球項目亦有李琪、惠龍兒、蔡再懃等6位球員出席。

香港男籃亦有李琪、惠龍兒、蔡再懃等6位球員出席授旗禮。（資料圖片）

據近三屆亞運會的紀錄，男子五人籃球正賽每屆都有16隊參賽，分別包括已報名、亞洲排名前12的球隊，餘下4席則由外圍賽產生。近十年，香港男籃於2010廣州亞運和2014仁川亞運先後參加過2次外圍賽，上屆雅加達亞運則因參賽球隊數目不多於16隊，香港隊不用出戰外圍賽，便直入16強正賽，可惜最後小組賽止步。

不同的代表隊需要由各項總會提名予港協，才能參加亞運，籃總則負責籃球隊提名及報名等各項事宜。對於今屆亞運賽制，《香港01》去信香港籃球總會查問，籃總表示「於2月10日收到技術手冊，當時手冊說明制度是有外圍賽」；同時，官方網頁亦有解釋賽制，與前幾屆無異。

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籃總今日召開記者會，交代男籃亞運資格。（張倩儀攝）

2023年8月15日：內地媒體報導名單 香港從缺

不過，八月中旬內地媒體報導一份杭州亞運男籃的分組名單，當中16強球隊篤定，當中沒有香港隊。官方資料中，五人籃球一直未有賽程，更以「因比賽日程調整，籃球項目暫不具備售票條件」為由，原定於8月18及21日開售的籃球比賽門票，需改期發售。

今日杭州亞運官網更新賽程。（杭州亞運官方網站截圖）

杭州亞運官網頁底部原有賽制說明。（杭州亞運官方網站截圖）

2023年8月25日：籃總召開緊急記者會

8月25日，香港籃總突然即日召開記者會，交代發現香港隊不在亞運男子籃球參賽名單後，便已通知港協暨奧委會，並去信亞洲奧林匹克理事會（OCA )，同時間籃總亦向亞洲籃協和中國籃協查詢有關男籃的參賽資格，但未得到明確回覆。

翌日，杭州亞運官網更新賽程，公布男、女籃16支球隊對賽資料，五人籃球16支球隊於9月26日展開小組賽第一輪，只設正賽、不設外圍賽，同時刪走原於網頁底部解釋賽制的部分。

籃總主席陳瑞添向球員交代情況。（張倩儀攝）

港隊成員出席籃總茶聚。（張倩儀攝）

2023年8月30日：籃總「茶聚」指與港協未放棄爭取參賽

雖然一直未獲亞奧理事會回覆，但籃總仍於8月30日再即日召開茶聚，表示需向球員交代情況。席上主席陳瑞添不斷強調「我們沒有做錯事」，以及港協每天都有電話和電郵嘗試與亞奧理事會交涉，籃總和港協都尚未放棄爭取參賽。由於擔心球員太灰心，陳瑞添寄語「沒有亞運打不是天塌下來。」宣布原定參加亞運會的陣容，將會直接「過渡」到11月的亞洲盃外圍賽。

《香港01》於茶聚前同日早上去信籃總，並於5日後收到回覆。籃總回應「由於尚在處理當中，不便透露」。

香港男子籃球代表隊亞運「被消失」。（鄭子峰攝/資料圖片）

2023年9月3日：FIBA指6月中旬已取消外圍賽

港隊在參賽名單上從缺的原因和參賽情況一直未明朗，直到9月3日，《南華早報》報道，國際籃協亞洲區體育及競賽經理Raffi Kassabian表示，早於今年6月15日已經收到杭州亞運籌組委員會取消外圍賽的要求，組委會提出的原因是外圍賽需於開幕前舉行，但原定舉行男﹑女子五人籃球賽外圍賽及正賽的杭州奧體中心體育館，同時為開幕及閉幕禮後備場地，為免影響場地安排而取消外圍賽，申請於同日獲得FIBA批准。

當時已有23支男子隊及16支女子隊報名參賽，但組委會方面，只保留16支男子隊及12支女子隊的參賽名額，意味大會早已一錘定音，香港男籃無緣亞運舞台。

亞洲盃外圍賽預賽港隊陣容。（FIBA）

球員擔心往後籃球界發展。（張倩儀攝）

球員擔心往後籃球界發展

亞運對香港男籃而言，可謂國際賽最高殿堂，亦是香港籃球唯一有資格參戰的綜合大型運動會，對運動員來說是四年難得一次的機會。即使港隊仍能參戰亞洲盃及世界盃外圍賽，但由於以上兩大賽事強隊更多，例如亞洲盃中會包括大洋洲國家如澳洲、新西蘭，爭取出線機會更為渺茫。

因為排名較後而無緣參戰「開先例」，也讓球員擔心往後香港的出賽資格，《香港01》就提升排名問題詢問籃總有關港隊未來具體計劃和部署，但籃總於回覆中僅稱：「現在先預備好下半年的比賽，會積極備戰2025亞洲盃外圍賽，力爭佳績，提升香港在亞洲區的排名」，未有明確公布相關部署。

雖然今次香港隊於事件中角色被動，但籃總或港協相信仍需要制定相應措施，避免日後再出現同類型尷尬情況。《香港01》就事件邀請港隊成員李琪、陳兆榮和葉耀邦，現身說法，密切留意。