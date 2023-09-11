港籃失亞運資格｜事發後28日　港協終發聲明回應：稍後會通知隊伍

香港男子五人籃球代表隊，原定會出戰下周六（23日）開幕的杭州亞運會，由外圍賽打起、爭取緊接舉行的正賽資格。

惟8月中，香港隊的名字由名單上消失、賽程也未見有外圍賽，其後《南華早報》向國際籃協查詢，方獲有關人士透露，杭州亞運組委會早於6月已要求取消外圍賽。

由港隊的名字「消失」至今28天，港協終發聲明回應。



港協暨奧委會在周一（11日）中午向傳媒發新聞稿，表示回應「中國香港男子籃球隊參加杭州亞運資格事件」，稱「經中國香港籃球總會知悉五人男子籃球項目港隊並不在亞運名單之內後，已一直積極與相關組織協調及斡旋」。

聲明內提及最新進展，確認港隊未能參加今屆亞運男子五人籃球賽事：「本會團部人員昨日抵達杭州為中國香港代表團作前期準備後，已馬上與相關人員聯繫，並獲杭州亞運組織委員會（杭州亞組委）確認，中國香港男子五人籃球隊未能獲得參加今次杭州亞運的資格。」惟沒有任何解釋或原因。

港協最後強調「期間本會一直作出最大努力，對於未能成功爭取得男子籃球港隊參與亞運的資格表示遺憾」，又稱「稍後會將這結果通知相關團體及隊伍」，似乎在發稿前並未知會港隊。