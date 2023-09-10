港籃失亞運資格｜三名港將吐心聲　香港籃球應如何走下去？

杭州亞運前夕，香港五人男子籃球隊突然得知失去參賽資格。香港籃球總會主席陳瑞添在一次交代事件的茶聚中，寄語球員着眼接下來的亞洲盃外圍賽，並以「沒有亞運打不是天塌下來」形容。

的確，或如主席所言，沒有亞運，香港男籃仍有接下來的亞洲盃外圍賽；但以排名決定席位開先例，卻也是香港隊應何去何從的重要啟示。

《香港01》邀請3位港隊成員，分別有原定首戰亞運、24歲的葉耀邦，以及各具十年港隊經驗的李琪和陳兆榮，剖析球員的想法，同時探討香港籃球應如何走下去。



自1958年東京亞運起，香港男子籃球代表隊共出戰過16屆亞運會，從未缺席，截至今屆杭州亞運「斷纜」。7個星期之間，香港男子籃球隊由出席亞運授旗禮，到落實無緣出戰。對於香港籃球隊而言，亞運是最有機會挑戰的最高水平運動會，即使在3個月後仍有亞洲盃外圍賽，但似乎無法平伏球員對失去亞運資格的失落。

7個星期之間，香港男子籃球隊由出席亞運授旗禮，到落實無緣出戰。（FIBA）

不少網民認為原計劃杭州亞運後退役、36歲的李琪，無端失去最後一次出戰亞運的機會，甚為可惜。但李琪卻不以為意：「我沒有覺得很不開心，要打的（國際賽）全都打過了，我會不會因為今次去到亞運而進步很多？不會，但小將們會。」

李琪：國際賽讓球員知道自己位置

李琪憶起，自己在2011年出戰生涯中最高水平的賽事——世界大學生運動會，雖然當時香港隊在小組賽4戰皆北，最後以第22名完賽，當時香港對上該屆冠軍塞爾維亞，最後以46：102大敗，但賽後對方教練的一句話，令李琪大為受益：「你的射波（技術）很好，要繼續努力。」他才發現自己的射術其實並不是太差：「每次大賽都是球員察覺自己的不足和建立信心的機會。」

李琪未感受落。（資料圖片）

2015年，李琪加入職業隊東方後成為香港第一射手，李琪坦言做得到這些，都是靠代表香港打國際賽所累積的經驗：「只有出外比賽，才會知道自己的位置，在香港打到『曉飛』都沒有意思。」若球員對國際籃球水平缺乏認知、未曾親身感受自己與外面世界的差距，又如何有目標去進步？因此，國際賽事對香港籃球未來發展，甚為重要。

卻對於香港籃球未來感到擔心。（資料圖片）

陳兆榮：「做咗件事」還是「做好件事」？

31歲的陳兆榮與李琪一樣為港披甲超過十年，在港籃無緣亞運後，他在Instagram上表達心聲：「It’s not about us, it’s about those behind us.」（這不關乎我們（能參賽與否），而是關係到往後的球員）然而這一句，已經不是第一次能應用在港籃身上，兆榮苦笑指，由上一次籃總一度決定棄戰亞盃外圍賽，到今次亞運失格，無不讓他反思，「『做咗』和做好，是兩回事」。

兆榮提起近來最切身的例子：「就好像甲一（聯賽）抹地*，（籃球）總會安排工作人員負責拿着拖把擦，但是不是真的能抹乾，還是可以更好的方法？」即使只是一件小事，但往往細節影響成敗，就好似地抹不乾，也會關係到球員場上的安全問題。

*比賽間球員倒地和汗水令地板濕滑，場邊會有工作人員負責抹乾。

做好和做了是兩回事。（FIBA）

葉耀邦：不知道以後還有沒有亞運

李琪和陳兆榮口中的「年輕球員」之一，是今年24歲、自2020年加入港隊，共出戰過三次國際賽的葉耀邦，他直言對失去亞運參賽資格失望：「我今年24歲，但再等一屆我已經快28歲，如果要有機會參加亞運，已經是接近30歲的年紀，特別是不知道以後還有沒有（亞運）。」今屆亞運五人籃球雖是突然改制，港隊才失去資格，但若今屆的做法一直沿用——由排名最高的16支參賽球隊直入正賽，對香港極為不利：16支球隊中，取得最後一個席位的是亞洲排名第23位阿聯酋，而香港的亞洲排名是第25，之後不提升排名的話，大概會錯過更多參賽機會。

雖然今次事件，賽會突然是改制，是我們不可控制的因素，但葉耀邦指出，「香港籃球」作為一個整體，本身也做得不夠好。例如疫情間，港隊出戰計算排名積分的國際賽未派出最強陣容、港隊訓練和球會未能配合、球員合作和默契不足等等。

葉耀邦反思過，香港籃球自己也做得不夠好。（FIBA）

香港籃球也有責任

「你問我：香港籃球接下來（會怎樣）？我（覺得）不樂觀，因為不進則退。」李琪憶道，十年前的香港隊和現在的訓練模式，大致相同，「4000元算不算進步？」

他提及的4000元，是自2018年雅加達亞運後，香港籃球隊受民政事務局推出、目標以「協助隊際運動項目循序漸進地提升成績」的「隊際運動五年發展計劃」資助。當中男、女籃28位球員過去5年平均每周均要出席不少於10小時的訓練，並每人每月獲4000元津貼，可是除了時數增加、球場和資源補貼外，港隊在過去五年未見有「提升成績」跡象。

港隊在過去五年未見有「提升成績」跡象。（FIBA）

五年計劃後成績未有提升

近十年，香港男籃的最佳成績，已是2013年亞洲錦標賽（亞洲盃前身）總排名第10，當年僅比日本排後一位，惟隨後一直未見起色，於2015年和2017年分別排名第12和第15。在五年計劃實行後首個國際賽亞洲盃外圍賽2021，面對澳洲、關島和新西蘭三戰全敗，無緣2022年正賽。然而不久前，日本隊已在籃球世界盃以「亞洲最高排名球隊」身份，奪得2024年巴黎奧運男子籃球隊的參賽資格。

香港籃球大多會參戰世界盃外圍賽、亞洲盃外圍賽和亞運。（資料圖片）

可見，雖然港隊在「五年計劃」制定的基本時數之下，訓練有「量」，效果卻不明顯。兆榮坦言，香港隊訓練內容和人數「不理想」，兩者相互影響：「多數射波、走籃、熱身，人數多過10人會走快攻，練快攻處理，然後走戰術。」兆榮解說由於甲一賽季期間，球員大多首選受薪的球會訓練，加上各間球會與港隊訓練日子未能配合，影響到港隊出席訓練的人數。「總會有否與球隊商討，配合訓練時間？」兆榮提出疑問，他認為既然有資源和場地，實行時更應該要從細節入手。

【本地籃球】籃總銜頭多 話事單位實質係邊個？

與其派資助 不如改聘更高水平教練

同時，李琪也提出，與其派發每月4000元的資助，不如用作聘請更高水平教練：「我覺得（提升排名）第一步，可以先從職業教練和歸化球員入手。」於職業球隊浸淫多年的李琪認為曾任執教職業隊、國家隊的教練，可以將經驗帶到香港，除了「即食」，同時本地教練與外教合作，也對提升本地教練水平有幫助。

前南華冠軍教練巴拿莫域執教東方。（張倩儀攝）

以曾執教南華、現為東方教練的波斯尼亞籍教練巴拿莫域（Mensur Bajramovic）為例，掌南華兵符後為球隊建立一套系統，即使在教練卸任後，仍可見球隊風格一直保持至今。李琪坦言職業教練當中，如曾任沙特阿拉伯、科威特國家隊教練的巴拿莫域，本已暫居香港，招攬成為香港隊教練也非天馬行空之談。

參考日本籃協改革 統一青年軍至港隊籃球體系

兆榮則認為，除了談港隊教練人選，更需要思考整個香港籃球發展系統，他認為可以借鑑日本籃球「從下而上」的做法：日本籃協早於2002年公布「JABBA變革21」，分為基層、教練和國家代表隊三部份的改革。當中，日本籃協統一全國籃球體系，文件中列明規範和準則，不同年齡球員的教法和理念必須統一，並定期公布培訓的效果評估。

東京奧運丨日本籃球走向世界 熱血背後是全國改革的十九個春秋

日本男籃拿到巴黎奧運門票。（Twitter）

日本由籃球員小時候已統一教法和風格，球員一步步登上成年隊後，無論選誰也能了解戰術、互相配合。若這套做法能在香港理想地執行，讓青苗、青年隊的球員鞏固一套打法，最後成為「香港隊的籃球風格」，不再使用如「明星賽埋班」的模式。

當前，陳兆榮直言要先着眼爭取2026年名古屋亞運的參賽資格，認為應提早讓三年後正值「當打年紀」的球員提早準備：「我會想從20至26歲的球員入手，除了規定要有常規訓練，更應定下明確（長期和短期）目標。」例如每次訓練的目標、針對性方向等，以至亞運前不同國際賽事的目標成績，審視進度。

日本女籃創下歷史。（FIBA）

改革從來不易。9年前，日本因擁有兩個職業聯盟，仍處於被FIBA禁賽的階段，但在一番大刀闊斧進行國內籃球改革後，已經與世界水平接軌：東京奧運女子籃球奪銀、男籃拿到巴黎奧運門票等，水平早已大躍進；反觀香港，自2020年籃總「改革」銀牌和聯賽賽季時間，揚言延後開賽是要「與世界接軌」後，最終港隊仍因排名低而失去亞運資格。

香港籃球未來將走一條怎樣的路？繼續零散地運作，「有得打就打」，不去思考全盤發展計劃？還是借鏡周邊地區的做法，踏實地前進？這既是當權者要部署，也是值得大家反思。