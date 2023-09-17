本地籃球｜籃總租場時數不足應付一晚三戰　打至一半需擇日再賽

9月16日晚上由太平洋對協力的香港初級組男子籃球銀牌8強賽事，懷疑香港籃球總會在安排場地時，沒有預訂足夠時數，結果尾場賽事打到一半便要擇日再續。

當日賽事在港島東體育館舉行。《01體育》向參賽球隊之一的太平洋隊教練田泳浚查詢，他講述當時情況，表示相信是無心之失，但認為事件亦引伸出本地低組別籃球賽事的一些安排有待改善。



按照香港籃總公布的2023年香港籃球銀牌賽（男女子初級組）賽程，9月16日晚由6時05分開始共安排3場賽事，分別是金牛對大同（6時05分開賽）、中健對公民（7時05分開賽）和太平洋對協力（8時05分開賽）。網上消息指，因中健對公民的比賽比原定遲結束，太平洋對協力一戰打到半場，便因賽會沒有預訂下一節場地而不夠時間完賽，餘下半場比賽要另擇日子舉行。

太平洋對協力的籃球初級組銀牌賽事，因籃總租場時數不足，打到一半需要離場。圖為比賽當日情況。

《01體育》向太平洋隊教練田泳浚，他確認球賽的確是因訂場時數限制，未能作下半場賽事，他亦講解了當日情況：「自己參與多年籃總的賽事，乙組賽事若要打3場，籃總多數會訂4小時的場地，即是當晚應該要訂晚上6至10時的場地。3小時打3場，很大機會不夠時間完成。」

他坦言賽前已察覺有異樣：「籃總比賽需要寫分簿，我走到計分枱簽署時，已聽到有球證說今天場地似乎只到9時。頭場結束後，有球證去簽場處核對，之後就聽到消息好像是訂到10時，就沒有多理。」

最終第二場賽事即中健對公民一戰超時，太平洋對協力的賽事開始熱身時已是晚上8時15分，田泳浚指：「當時也沒有提及任何安排，我們也沒多管，因為決定權是在裁判手上。」結果到8時50分才打完第二節，裁判終知會兩隊，因訂場時間只到9時，比賽未能繼續，「裁判已經盡力，他們也致電總會了解訂場情況；而且當時雙方球隊和裁判也沒有辦法，9至10時的節數已有市民預訂打波，難道叫別人等我們嗎？這也不可能」。餘下的半場比賽，暫未落實新安排。

太平洋教練田泳浚。（資料圖片）

田泳浚認為，今次事件應是籃總無心之失，「總會有少少責任，但也是個別事件而已，籃總整年要編排的賽事非常多，偶爾的失誤應要體諒」。他指出，籃總很多時候能改進的「不是這些甩漏，而是乙組賽事的安排跟甲組差異太大。」

他指，以用場時間為例，甲一賽事每場都會預留1小時40分鐘作賽，「若一晚兩場賽事就會訂4小時場地」，但乙組賽事無論聯賽或銀牌，每場都只得1小時，非常緊湊。他也提及硬件上的差距：「例如分牌，甲一使用修頓場當然沒有這問題，甲二也有電子分牌，但乙組則沒有分牌，得手寫牌和工作枱上的人員計分計時，教練和球員在比賽期間都不知道分數，要走過去工作枱問，但若要帶隊就無法分身去問分數和犯規次數。」

田表示明白香港地少人多，一個場館要滿足多項運動的需求，「但坊間一些私人籃球聯賽，比乙組更專業，他們有專屬的網站，裏面有數據、有影片紀錄、比賽也有分牌」，他認為乙組球員雖有很多青少年球員，「但我們一周也要練兩次波，我們是甲一球隊建龍飛馬的屬會，飛馬一星期也是練3次，乙組球員的付出也不少。」

《01體育》曾向香港籃球總會及比賽小組主委查詢，籃總表示主席陳瑞添已知悉事件並會處理，比賽小組主委則在截稿前未回應。