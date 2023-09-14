香港籃球｜女籃銀牌決賽引輿論風波　籃總獲場地支持移師修頓舉行

昨日香港籃球總會（下稱籃總）宣布女子高級組銀牌總決賽將於港島東體育館上演後，引起輿論。

周四（14日）籃總於官方網站上發布最新消息，指在「得到香港金牛籃球俱樂部的場地支持下」，將會於9月20日移師修頓室內場舉行。



本地籃球高級組銀牌決賽於周二（12日）晚上回歸伊利沙白體育館（下稱新伊館）舉行，分別上演男、女子組決賽戲碼。其中，偉邦以1分之差、68：67擊敗福建，但據銀牌賽賽制仍未分高下：由於偉邦在晉級決賽的過程，錄得一敗而落入「負方」，面對全勝、作為「勝方球隊」的福建，即使決賽贏波，也需要再戰一場。

在「得到香港金牛籃球俱樂部的場地支持下」，決賽將會移師修頓室內場舉行。（張倩儀攝）

籃總於網站上發布新消息（籃總截圖）

今午，籃總於網站上發布新消息，指「留意到昨日網上的報道及球迷對賽事場地安排的意見反映」，比賽小組在接收到意見下，有新安排。在「得到香港金牛籃球俱樂部的場地支持下」，女子組總決賽將會移師修頓室內場舉行。

原定舉行的場地港島東體育館，不設任何座位。（張倩儀攝）

在此之前，籃總原定賽事將於9月20日晚上9時10分假港島東體育館上演，由「大場」變「細場」，引起輿論。因男子組已決出冠軍，連帶女子組未能「單獨」使用新伊館一事，《香港01》向籃總比賽小組查詢時，以「女子入座率比較低，會造成資源浪費，所以將場館（指新伊館）交還予康文署。」為由，引起籃球界關注，不少男、女子球員於社交平台上發表意見。