CENTRESTAGE 2024｜時尚盛事9月矚目登場　歷來最多品牌潮騷連場

【CENTRESTAGE 2024】由香港貿易發展局 （香港貿發局） 主辦的年度亞洲時尚盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4（周三）至9月7日（周六）在灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。今年展期將首次一連四天開放予業界買家和公眾人士免費入場，更邀請得蜚聲國際的香港時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）回歸參與，將為第九屆CENTRESTAGE揭開完美的序幕。



CENTRESTAGE選址香港故宮文化博物館舉行新聞發佈會，特式朱紅色大門與時裝設計作品連成一線。（CENTRESTAGE）

本屆由香港貿易發展局 （香港貿發局） 主辦、文創產業發展處（文創處）資助的年度 時裝界盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），規模絕對是歷屆之最，活動總共吸引了來自18個國家及地區，逾250個品牌參加，由國際知名的高訂時裝設計師Robert Wun以至本地與多國時尚品牌共同參展，品牌數目創新高。

香港貿發局副總裁張淑芬（中）預告CENTRESTAGE的盛況（黃寶瑩攝）

為隆重其事， CENTRESTAGE早前特意選址香港故宮文化博物館舉行新聞發佈會，為9月3日在同一場地舉辦的大型時裝匯演CENTRESTAGE ELITES作前奏預演，香港貿發局副總裁張淑芬跟與會者預告CENTRESTAGE的盛況，「今年時尚匯展將有多場國際級精彩時裝表演，包括 Robert Wun 於香港故宮文化博物館舉行的 Home Coming開幕時裝騷，會在 CENTRESTAGE 的舞台上演，凸顯香港盛事之都地位，同時推動香港的時裝及創意產業發展，協助打造香港成為中外文化藝術交流中心。」

高海寧示範ASHWORTH及Mountain Yam聯乘系列的時尚運動服（黃寶瑩攝）

當日新聞發佈會上，香港貿發局成衣業諮詢委員會主席方淑君、英國駐香港總領事館總裁韋嘉廉、雅獅威（ASHWORTH）品牌總監傅承蔭和品牌112 mountainyam創辦人任朗呈一起分享循環時尚及運動時尚的潮流新趨勢；同場還請來三位藝人率先演繹參展香港品牌作品，高海寧穿上ASHWORTH及Mountain Yam聯乘系列的時尚運動服，帶出Sporty Chic魅力；吳海昕和柯煒林則分別演繹由Angus Tsui和Derek Chan操刀的作品，充份展現本地青年設計師前衛創新的敏銳觸覺。

吳海昕和柯煒林分別演繹由Angus Tsui（左）和Derek Chan（右）操刀的作品（CENTRESTAGE）

CENTRESTAGE於9月4日於香港會議展覽中心盛大展開，一連四天展期匯聚各地時裝買家、業界人士及愛好者，更開放予公眾免費入場參與，提供時裝表演、研討會、論壇及採購機會。

CENTRESTAGE將一連舉行多場時裝表演（黃寶瑩攝）

今屆CENTRESTAGE有以下四大看點，大家萬物錯過：

（1）Robert Wun首場香港時裝騷

於展會前一天（9月3日）的大型開幕匯演CENTRESTAGE ELITES，請來Robert Wun（雲惟駿）於香港故宮文化博物館舉行時裝騷「Home Coming」，這不單是其品牌十周年並首次回歸香港的時裝騷，更是故宮文化博物館首場時裝騷，還透過 CENTERSTAGE網站、香港貿發局的 YouTube 頻道和 Facebook 專頁，以及多個網上平台同步直播。由兩個「第一次」組成的華麗時裝盛宴令人期待，Robert Wun更將現身於大師分享會，細說他的時裝設計之路。

（2）《點五步》導演鏡頭說時尚故事

Fashion Hong Kong Runway Show 送上ANGUS TSUI、röyksopp gakkai、selfFab.和Z I D I時裝騷，除了傳統手法展示他們最新系列作品外，《點五步》導演陳志發從電影角度探索時尚世界，構成香港創意產業跨界別合作，他以鏡頭演繹以上四個時裝品牌的設計，走出概定時裝表演模式，別開生面的嶄新體會。

（3）五大特色主題展區

本屆CENTRESTAGE展會特設五大展區，除了職人精湛工藝的Craftsmanship展區、大膽前衛設計的Contemporary 展區和充滿街頭文化青春氣息的Urban展區，更增設追求功能性運動時尚的Athleisure展區，以及緊貼綠色環保步伐循環時尚設計的Circular Fashion 展區，全方位展示不同風格時尚設計的新趨勢。

（4）發掘時裝新星舞台

CENTRESTAGE舉行多項時裝設計比賽，包括「Redress設計大賽」總決賽、「青年毛織設計師大賽（YKDC）」及「香港青年時裝設計家創作表演賽 （YDC）」，其中YDC邀請到日本品牌doublet創辦人井野將之擔任評審，大會更誠邀公眾參與網上投票，齊來發掘本地時裝界的未來耀眼新星。

在CENTRESTAGE各項精彩展覽與活動開始前，《一物》率先專訪三位設計師，分享他們的時裝路。

本地包袋品牌MORAL代表（黃寶瑩攝）

以可持續性發展與環保物料作為設計重點的本地包袋品牌MORAL，一直致力製造高質日用袋款，堅信時尚與功能不應該以地球環境作為代價，雖然在香港要平衡時尚、環保、實用三大元素較為困難，但設計團隊花上不少心思，從再生以至回收物料中作專業研發，MORAL品牌代表解釋道：「例如由回收膠樽製成的袋款，為求令袋子的製作原材料使用高達80％回收物料製成，加上Covid期間香港有很多環保物料公司倒閉，對MORAL發展來說也會有不少阻滯，品牌渴望在香港以外，如台灣與韓國發掘更多環保物料，就像不久後能拿到世界級認證的可降解物料。」

再談到早前MORAL與女藝人李賢（Leanne）的聯乘：「在這個Crossover茂盛的年代，與不同人士與單位合作絕對有效推廣MORAL，也可注入有時候忽略了的用家慣性細節，帶有『一加一大過二』的互補好處。」除了協同效應，香港設計師還有另一優勢，「地方雖小，但在這個中轉站很快可以將一些天馬行空的創意想法實現過來，因在地理上與內地、海外供應鏈很近。」

DEMO品牌創辦人之一Derek Chan（左）（黃寶瑩攝）

於是次CENTRESTAGE新聞發佈會中，柯煒林率先演繹本地時裝品牌DEMO 2024秋冬系列，其設計靈感源自西班牙鬥牛故事，而品牌將於9月份CENTRESTAGE會場內展示從末曝光過的2025春夏作品，這一季比以往有更多布料皺摺自然垂墜的元素，設計師親自「落手落腳」去處理今季每件設計的皺摺和紋理。DEMO設計向來提倡性別流動性，創造出柔和的男性氣概，品牌創辦人之一Derek Chan解說男性也有很多面向，「不單只是剛強一面，陰柔也經常會出現在男生中，既然市場上已有很多傳統硬朗的男裝，何不自己以柔弱角度來重新詮釋男裝呢？」而這種流動性成為DEMO的重要標記。

Derek表示在香港時裝設計師要平衡商業與設計不甚困難，主要是個人心態上的調整，「香港很細，不過麻雀雖小五臟俱全，試想像一下在巴黎或倫敦，如要跟不同廠商或買家面對面溝通，並不像香港般方便，再者香港這個中西文化交匯點，是非常容易得到不同的資源，由創作靈感以至布料挑選上等不同範疇。」今年剛巧是DEMO成立十年，在重要里程碑Derek預告以有不同的回顧與合作企劃。

由Joya Ma創立同名品牌（黃寶瑩攝）

由Joya Ma創立的同名品牌JOYA MA，其理念是希望透過時裝來表達自我形象及獨立女性信念，並推動更多女生能擁有欣賞自己的想法。在新聞發佈會上Joya親身演繹JOYA MA全新系列「Beauty and the Beast」中焦點作獵豹紋理連身裙，「獵豹展現出速度與激情、敏銳度，蝴蝶代表著破繭成蝶與嚮往自由，二者皆是女性力量的表現，女性既有柔美亦有剛強的一面。」

Joya Ma曾遊走美國、中國、香港等不同國家城市，又曾參與巴黎時裝周，她指出香港絕對是世界首屈一指的時裝重鎮，非常榮幸能參與CENTRESTAGE展覽。擁有世界視野的她，對全球藝術與時尚有着獨有詮釋，中西風格融會其中：在自己創作大量結合傳統東方與西方的文化，例如長衫、旗袍、裙褂都經常會出現在設計中，亦移植不少富有中國色彩的刺繡工藝。」

想親身參與CENTRESTAGE精彩活動，探索最新時尚潮流，立即登記入場證：https://bit.ly/46G6oUf

【CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展 2024】

日期： 9月4日至6日（星期三至五）

時間：10:00 - 19:00

日期：9月7日（星期六）

時間：10:00 - 18:00

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）

費用：免費

主辦機構：香港貿易發展局

主要贊助機構：香港特別行政區政府「文創產業發展處」*

*免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。