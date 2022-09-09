CENTRESTAGE｜20場時裝表演探索潮流新勢力　元宇宙元素有型好玩

時尚潮流無分國界，本地時裝界年度盛事CENTRESTAGE，今屆展覽雲集了15個國家及地區超過240個品牌，雖然疫情下大大影響海外交流，但大會今年特意請來日本單位參與其中，包括潮流界大名Children of the Discordance，十分難能可貴。



Children of the Discordance以古着為核心，改從中作出改良成別樹一格設計。（Children of the Discordance）

由志鐮英明於2011年創立的Children of the Discordance，以古着為核心，將古着單品、陳年面料妙巧地混合新穎設計元素，建立別樹一格的風格，不但在日本走紅，也成功進駐海外的買手店、網店。近年古着再造Vintage Remake潮流大熱，令品牌人氣更盛。

志鐮英明於2011年創立的Children of the Discordance（CENTRESTAGE）

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為表對CENTRESTAGE支持，志鐮英明把Children of the Discordance新品帶到香港展示，令香港人率先了解其最新設計，而他亦為將於9月11日舉行的壓軸活動《香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC) 2022 總決賽》推任評判，聯同時裝買手、雜誌編輯、形象造型師等一起為香港時裝界選出未來之星。

CENTRESTAGE雲集本地與亞洲設計師，推動本地時裝設計發展。（CENTRESTAGE）

稱得上是時尚盛事，時裝騷當然不可缺，Fashion Hong Kong Runway Show請來BLIND by JW、ANGUS TSUI、SUN=SEN等六個曾參與國際時裝周的本地品牌展示他們2023春夏系列；另外，大會跟龍達紡織（Novetex）與一眾設計師合作，運用紡織品循環再造系統The Billie System的環保紗線，設計特色環保時裝，呼應潮流大勢；入場人士亦可於展會期間到Fashion Hong Kong展位捐出100%純棉製造的舊T-Shirt或Polo Shirt，身體力行永續時尚。

CENTRESTAGE期間將舉行20場精彩時裝表演（CENTRESTAGE）

元宇宙熱潮下，CENTRESTAGE為入場觀眾注入科技元素，運用Metaverse元宇宙概念，增設Microsoft AltspaceVR及Mirum建構虛擬世界CENTREVERSE，又有創建專屬的虛擬化身（Avatar）與其他人互動，當然少不了大眾最熟悉的AR虛擬換裝，的確有型又好玩。



INFO

CENTRESTAGE香港國際時尚匯展

日期：即日至11日

地點：香港會議展覽中心展覽廳1A-C（灣仔博覽道1號）