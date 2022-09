CENTRESTAGE｜20場時裝表演探索潮流新勢力　元宇宙元素有型好玩

時尚潮流無分國界,本地時裝界年度盛事CENTRESTAGE,今屆展覽雲集了15個國家及地區超過240個品牌,雖然疫情下大大影響海外交流,但大會今年特意請來日本單位參與其中,包括潮流界大名Children of the Discordance,十分難能可貴。



Children of the Discordance以古着為核心,改從中作出改良成別樹一格設計。(Children of the Discordance)