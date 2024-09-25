CASETiFY X PHANTACi親友限定禮盒開箱！周杰倫5首神曲化身手機殼

持續與潮流藝術家、街頭名人跨界合作的 CASETiFY，這次與「亞洲天王」周杰倫主理潮流品牌PHANTACi聯手，將周董陪伴 80、90年代歌迷一起成長的經典歌曲，變成可隨時陪伴在身側的5+2款手機殼，看著雙品牌用心打造的電子產品配件，不知不覺地哼唱出聲……



近賞CASETiFY X PHANTACi親友限定禮盒

本次COOL開箱的CASETiFY X PHANTACi聯名系列「親友限定禮盒」，採用黑色基底，並以PHANTACi標誌性的桃紅色亮漆印上雙品牌 LOGO，直接表明跨界合作的專屬身份。同時為呼應天王周杰倫的音樂創作靈感，禮盒還打造成復古黑膠唱盤的模樣，加深非凡的專屬特質。

打開下層抽屜，5款以周杰倫經典歌曲為設計發想的手機殼立刻出現在眼前，從散發古典與優雅氛圍《青花瓷》、龍年就是要聽《龍拳》，到 KTV 必點神曲《不能說的秘密》、《告白氣球》、《Mojito》，在充滿記憶的旋律中勾起你我心動的回憶。

《青花瓷》/ 陶瓷手機殼

以特殊雙面印刷工藝將仿鏡面的手機殼打造出宛如瓷器般柔美的光澤，搭配青花瓷的藍白花紋，展現古典與優雅的氛圍。

《青花瓷》/ 陶瓷手機殼（COOL潮流生活網授權使用）

《龍拳》/ 龍紋手機殼

以「龍」印花圖騰為設計，將東方文化底蘊融入CASETiFY經典的黑色鏡面手機殼並搭配上紅色的PHANTACi品牌標誌，以潮流重塑經典。

《龍拳》/ 龍紋手機殼（COOL潮流生活網授權使用）

《不能說的秘密》 / 夕陽樂譜手機殼

以音樂學院裡穿越時空的愛情故事為主題的熱門電影場景為設計，在鏡面手機殼上呈現經典的夕陽景色，配上黑白琴鍵譜成的音符印花，勾起每個人繾綣的心動回憶。

《不能說的秘密》 / 夕陽樂譜手機殼（COOL潮流生活網授權使用）

《告白氣球》/ 浪漫氣球手機殼

以棉花糖色系視覺為設計，柔美的藍粉漸層加上漂浮的氣球，再搭配上鏡面手機殼，讓它映照出日常的美好，散發甜蜜的法式浪漫風格。

《告白氣球》/ 浪漫氣球手機殼（COOL潮流生活網授權使用）

《Mojito》/ 盛夏風情手機殼

將品牌創意總監周杰倫在音樂影片中身穿的襯衫印花為設計，在鏡面手機殼上呈現繽紛的彩墨花卉，將夏日清爽與充滿青春活力的情懷融入其中。

《Mojito》/ 盛夏風情手機殼（COOL潮流生活網授權使用）

CASETiFY x PHANTACi聯名系列目前已在CASETiFY官方網站 及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售，即便不是「親友限定禮盒」，每個聯名款包裝也都有精心設計。除了手機殼，CASETiFY x PHANTACi聯名系列也推出AirPods保護殼、磁吸無線充電盤、磁吸行動電源、Apple Watch錶帶、平板與筆記型電腦保護殼等電子與生活配件。

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