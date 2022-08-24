Hermes改裝定製刺繡Birkin手袋　獨一無二周杰倫、Kardashian大愛

睽違六年帶著新專輯《最偉大的作品》強勢回歸的樂壇天王周杰倫，新歌MV發佈時不僅佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置，專輯銷量也接連在美國與中國打破紀錄，甚至有媒體預測該專輯有望挑戰年銷1000萬張，成為今年全球銷售第一名的專輯。然而有著好心情的周董近日難得在自己的IG上與粉絲分享自己的OOTD（Outfit of the day），可以發現照片中的他身穿黑衣搭配軍綠色褲子，手上更是拎著一只超級稀有的Hermès（ Hermès ）百萬刺繡鉑金包。



周杰倫手拿的這款Bandana方巾圖案柏金刺繡包其實並非出自 Hermès 之手，而是來自一個2005年創立的比利時品牌JAY AHR所改造的作品，JAY AHR創辦人兼設計師Jonathan Riss除了推出服裝系列，他會將世界各地收購來的 Hermès 古董包如柏金包、凱莉包、Constance包等進行刺繡加工，因此每一只包都可以說是獨一無二，世界唯一的。

周杰倫及其他國際名人都是JAY AHR的粉絲，一覽創辦人兼設計師Jonathan Riss的作品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

JAY AHR的每個手袋都是經過專業機構鑑定的古董包，最早可以追溯到1954年，而這些手袋都會先進行拆解，並通過精細的刺繡工藝及紮染等技術對皮革進行不同程度的加工再創作，使得每一個手袋都被重新賦予獨一無二的外觀，這也是JAY AHR的鉑金包能備受追捧的原因，除了周杰倫之外，Kardashian 一家、與饒舌歌手Cardi B都擁有屬於他們的JAY AHR Hermès 刺繡鉑金包。

同場加映：Hermès Birkin手袋修復過程曝光！看工匠如何將殘舊柏金包神還原（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

Hermès 經典的鉑金包價格約從9萬多起跳，不過這款眾多明星熱愛的JAY AHR改造款Bandana方巾圖案柏金刺繡包要價超過2-30萬，不過對於我們躺著都在進帳的周董來說應該是不算什麼。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：周杰倫手拎愛馬仕稀有刺繡鉑金包 比拼同款Birkin的國際名人】