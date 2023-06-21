Rolex Daytona手錶嵌入iPhone手機殼　售價逾140萬、全球限量3個

隨著現代人對於手機的依賴程度越來越高，手錶反而成為另一種地位的象徵。



說到名錶多數人第一時間肯定會想到勞力士（Rolex）的 Submariner「水鬼」系列，不過收藏家認為真正有價值的還是 Daytona 系列。以訂製高級手機殼聞名的品牌 Caviar 便以此為靈感，打造出一款鑲嵌真正 Daytona 錶盤的 iPhone 14 Pro Max 手機殼。

Rolex x Caviar 高級手機殼，全球限量3個而且還是海鮮價。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事實上這早已不是 Caviar 第一次推出結合勞力士與智慧型手機的商品了，先前它就曾推出過鑲嵌勞力士「Skeleton Booster」和「Daytona」錶盤的手機殼，不只直接鑲嵌名錶，甚至用了頂級鈦金、黃金製造，展現極致奢華。

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而這次 Caviar 則使用勞力士「Daytona」系列型號 116518LN – 0078 的腕錶，移植在 18K 金與鈦金屬材質製成的手機殼上，並以 1930 年代經典賽車 Campbell’s Blue Bird 為靈感打造而成，展現極致奢華。

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據悉，該系列手機殼已於官網上架，數量比去年更稀少，全球僅有 3 個，換句話說，有錢也不見得可以入手。值得一提的是，該系列手錶售價會有所浮動，最低售價為 182,000 美元（約1,427,000 港元），如果使用加密貨幣付款還有折扣喔！不知道大家是否會考慮入手？

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