注入周杰倫最愛魔術元素！PHANTACi x BE@RBRICK全新聯名登場

PHANTACi迎來品牌創立18週年之際，今番再度攜手MEDICOM TOY合作推出全新的 BE@RBRICK 限量聯名公仔，此次設計以獨特而趣味的撲克花色為主題，在魔術的魅力中，綻放出潮流與藝術的奇幻花火。



PHANTACi x BE@RBRICK全新聯名正式登場，注入周董最愛魔術和Jay Chou歌德字體

本次聯名以經典BE@RBRICK作為聯名載體，表面上灑落著巨大的撲克牌圖案，靈感源自創意總監周杰倫熱愛的魔術戲法，而左腕則巧妙地鑲嵌了周杰倫英文名字的首字母「J」，極具收藏價值！

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BE@RBRICK PHANTACi Jay Chou在預計6月8日，以 100% & 400% 組合（$6,000台幣）以及1000%尺寸（$24,000台幣）在PHANTACi海內外店鋪及網路商店正式推出，更多消息請持續關注官方社群 ，敬請期待！

此外，國際潮流藝術盛事《BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3》將在2024年6月1日至6月30日於上海張園展開，展示超過100款由國際藝術家設計的獨家BE@RBRICK 1000%藝術品，呈現與眾不同的精神與文化態度。此次BE@RBRICK PHANTACi Jay Chou聯名公仔會在此活動中搶先發售！有興趣的讀者們，千萬別錯過囉！

《BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3》（asceofficial官網圖片）

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