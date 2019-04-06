【周杰倫主理品牌】專訪PHANTACi另一主理人Ric：要做現實的夢

「做現實的夢還是現實地做夢？」專訪時我問Ric，這並非繞口令，看似相似的兩個詞，意義截然不同。「做現實的夢」意思是即便萬事再無常、生活多殘酷，仍然有夢，但會想清楚這個夢想是否只是空談；至於「現實地做夢」則是先分析利弊得失，才決定要不要做夢。 Ric 毫不遲疑回答：「做現實的夢。」的確，不做夢的人是無法在喜新厭舊速度超過的潮流圈堅持 14 年。

PHANTACi 主理人 Ric：「跟著潮流、就很容易退潮」

開始於 2006 年的 PHANTACi 是由 Ric 與同學周杰倫共同成立，主力販售兩人愛穿的服裝、球鞋，2011 年推出同名自創品牌。「原本只是做了幾件我們喜歡的 T-shirt，反應還不錯，品項愈做愈多，成立品牌就是理所當然。」以為有巨星名字加持就是舒適圈？其實也不怎麼舒服，「最初兩三年賣不好找不到原因，看網友意見看到爆氣，差點把電腦砸了，後來我乾脆不看。」

心理學有個詞是「確認偏誤」，人們有選擇性記憶，忽視原本的不期待，只看到渴望的事物。「不看網友意見並非不溝通，當有 10 萬個人教你怎麼做時，最好的方式就是做自己。」Ric 強調：「現在因為 SNS 傳播，風向很容易被帶起來、卻也秒速消失。街頭品牌不能跟著潮流走，否則很容易退潮。」PHANTACi 的主調訂得很明確，也能說是聰明— Urban Sport，「每個世代都有自己的風格，如同上一代覺得我們怪，我們看不懂現在的人，但運動是能夠跨越世代，大家都懂的語言。」

Ric的意思並不是純粹只做自己想穿的衣服，而是在他心中對於何謂品牌？何謂生意自有一把尺。「生意是消費者要什麼就做什麼，品牌則是在消費者與自己想要的取得一個平衡。」Ric說著自己的想法：「消費者要的是剪裁，他們要Skinny、oversize我都可以做得到，但要藉由圖像、顏色去傳達品牌的想法，否則品牌個性會日愈稀薄。」

Ric的意思並不是純粹只做自己想穿的衣服，而是在他心中對於何謂品牌？（Keedan）

PHANTACi 2019SS描寫的是一個Tomorrowland未來世界，機器人與人類、沒看過的生物共存，我問Ric認為的未來世界是什麼模樣？▼▼（按圖放大了解更多）▼▼

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】

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