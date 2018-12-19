他把香港變小了！在微縮模型大神黎熾明的手中，1平方米竟然就是一座城，他用雙手重現着香港正在逝去的場景，無論是播着電視劇《上海灘》的老式理髮店，還是上世紀70年代舞龍的街道，街邊火熱出爐的港式點心……都被他用微縮模型還原成了原來的樣子。

微型藝術家——黎熾明（一条提供）

很多香港電影中的取景，老街道、老店鋪，用的都是他製作的模型。這些作品都是黎熾明以1：12的比例縮小的，有些大型作品需要縮小50倍。一件作品需要花一兩個月時間完成，這盞燈就做了兩個多小時。

這盞燈做了兩個多小時（一条提供）

▼▼這些作品都是黎熾明以1：12的比例縮小的，有些大型作品需要縮小50倍。一件作品需要花一兩個月時間完成（按圖放大）▼▼

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作品用的材料是膠板，在香港潮濕的環境下，膠板更易保存。為了一件作品的測量，他會走遍旺角的大街小巷，考察近50個天台，只為了更準確地去復原。每件作品都有豐富的細節。比如鐵板的鏽跡、牆體破損的痕跡，都需要用顏料一筆筆塗上去。甚至理髮店裏地上的碎髮也被做了出來。

▼▼「小香港」的製作過程一點都不簡單（按圖放大）▼▼

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為了讓作品更加生動，黎熾明加入了很多視覺和聽覺的元素，比如理髮店裏的風扇會轉，電視機也真的能播放影片！

理髮店裏的風扇會轉，電視機也真的能播放影片（一条提供）

他的第一件作品叫《和昌大押》這棟建築是灣仔的地標，100多年前是個當鋪，也是現在為數不多的香港老建築之一。黎熾明第一份工作的公司就在它正對面，每天上班下班都能看到它，就把它和門口的叮叮車一併做了出來。

▼▼他的第一件作品叫《和昌大押》（按圖放大）▼▼

《摩星嶺木屋村》是難度最高的作品，也來自於他和父親共同的回憶。小時候他經常和父親坐船去南丫島，就會望見對面一層層的木屋。當做這件作品時，木屋村都被拆了，黎熾明只能上網找舊照片來復原。木屋的數量眾多，面積龐大，是少數用1：50 的比例縮小的作品。黎熾明的每件作品，父親都很喜歡，有些小型作品，父親還會找一個很安全的地方保管它。這件大型作品也成了他對過世父親的最好懷念。

▼▼黎熾明認為難度最高的作品——《摩星嶺木屋村》，是少數用1：50 的比例縮小的作品（按圖放大）▼▼

黎熾明最喜歡的是老人家來看他的作品，因為特別有共鳴，很多阿公阿婆看過後都很激動地說，「這棟樓都拆了，沒想到在這裏還能見到！」聽到這些話，他覺得特別幸福，因為他用一雙手，替香港人保留住了他們的回憶。

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