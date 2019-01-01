【2019預測】時裝潮流以不變應萬變　遭逢巨變的卻是時裝工業本身

踏入新一年，時裝世界即將步入新軌道，正當潮流人雀躍地預測2019年有何潮流新元素之際，答案卻應該叫你們失望，只因2019年將流行的東西，不過是2018所流行過的東西而已‧‧‧‧‧‧但對照著潮流元素的原地踏步，時裝業界的結構和文化本身，則勢必迎來種種變革和挑戰。所以作為一個時裝人，在新一年買衫方面或許新意欠奉，但從「食花生」的時事角度看，卻必定津津有味。

Supreme主導的街童流行文化，在2019定必繼續，誰說新一年就一定會有新改變？（The Idle Man）

2019潮流預測1：以不變應萬變的時裝潮流

隨着近代時裝工業過份商業化，使到愈來愈多設計只側重在炒作和綽頭話題性之上，花了很多人力物力去搞Collaboration和限量生產，忽略了衣服的原創性和藝術成就。加上各大品牌銳意開拓年青市場，刻意討好「潮童」的街頭風口味，如是者無論是高級還是街頭時裝品牌也好，均一味在男裝、女裝線，推出簡單易襯的Hoodie、運動褲及波鞋，再將大Logo放置在當眼位置中去就了事。

這種簡單的穿衣理念在19年也定必持續人氣高企，因為買、賣雙方都不想求變。（www.nacionrolera.net）

每名設計師都希望以最安全的方式，製作一些確保賣得出和賣得好的東西，而消費者也樂意接受這類「簡單易入口」的時裝，在如斯惡性循環之下，直接導致了無人敢於冒險，敢於逆流而上創作出新的服裝、新的元素和新的理念，最終也沒有新的潮流出現，所以2019年將會流行的東西，正正是2017、2018年經已大流行的Puffer Jacket、Dad Sneaker、Utility Vest及Oversized Bag了吧，流行輪廓也將會繼續是Phoebe Philo所遺留下來的Ugly Chic中性模式，人家暫別業界之後仍然一樣，數年如一日。

Marc Jacobs。

2019潮流預測2：流蘇和羽毛

所以2019年所謂的時裝潮流，其實在2018年就經已存在着，只不過在新一年注目度更高。例如流蘇Fringe和羽毛Feather等蓬鬆的條狀物，正正是今年務必關注的元素，無論是老早已把它玩得出神入化的LOEWE，還是Gucci、Tom Ford以至日本品牌Facetasm也好，這種搶眼元素在新一季都會輔天蓋地注入到服裝和手袋配件中去，算是一個相對女性化，又不致於太過街頭風的流行元素。

Christian Dior。

2019潮流預測3：漁網

漁網Fishnet也是19年另一個不可忽視的流行元素，與喱士通花一樣，具有透視的視覺特點，不過真正著用起上來就簡潔剛陽得多，中性意味較強，而將漁網和流蘇結合在同一套服飾或造型之中，也是今年勢將流行的配搭技巧，這方面Ports 1961和JW Anderson就拿握得十分得宜。

+ 2

Marine Serre。

2019潮流預測4：科技人造物料

隨着「機能運動風 + 街頭風」繼續成為2019年時裝界的主調，除高科技球鞋和防寒大褸理所當然地持續火熱外，各種「硬膠」的塑膠物料也會在時裝界大行其道，Marine Serre將PVC、Nylon膠注入運動裝束以中，再以古典優雅形式重新包裝，可謂自成一派；Dries Van Noten則以Nylon構成19年男裝系列；至於GmbH和Kim Jones領軍的Dior Men也有點點相應的膠面服飾，足見高科技人造物料絕對是男女通殺的必備元素。

Prada。

2019潮流預測5：紮染

而紮染Tie-dye，則相對算是一個2019年才冒起的潮流，因此新鮮感十足。這種向來給予人民族風情的元素，SS19季度經由Miuccia Prada及Proenza Schouler二人組的巧手點撥，從而成功現代化；而Stella McCartney的版本也別具特色，將向來給予人奔放感的Tie-dye，刻意女性柔美化；不過想追求正宗者則必選牛仔褲品牌R13的出品莫屬，始終提起Tie-dye，最具代表性者一定是嬉皮文化。

Hedi Slimane。

2019潮流預測6：Hedi Slimane的反高潮

在這個街頭運動風雄霸時裝界的世代下，Virgil Abloh領軍的LOUIS VUITTON Men和Kim Jones的Dior Men會成為當紅炸子雞，這注定是意料中事。反而由Hedi Slimane全新掌舵的CELINE，其發展如何，才最值得關注，只因單從美學設計而言，Hedi的新CELINE其所代表的搖滾美學和瘦身主義，均與當前時裝界所流行的背道而馳。但回看歷史，這位法國人卻一向有逆天而行的能力，2000年代初單槍匹馬開鑿Dior Homme皇朝，2012年在Rick Owens和Riccardo Tisci如日中天的情況下，亦憑藉Saint Laurent成功改朝換代，生意節節上升，可見有Hedi Slimane在，潮流大勢就能夠由他重新洗牌。

所以19年Hip hop風至上的街頭潮流能否被推翻，一齊還看CELINE By Hedi Slimane。

Polo Ralph Lauren × Palace。

2019潮流預測7：更多意想不到的Collaboration

當2017年Supreme x Louis Vuitton，而CHANEL都可以和adidas聯合推出NMD的時候，時裝世界策劃聯乘合作的技倆就注定去到一個全新高度，去到2018年這種風潮也更趨廣泛，Polo Ralph Lauren會與英倫板牌Palace走在一起；Burberry × Gosha Rubchinskiy也玩得不亦樂乎；而Moncler的Moncler Genius系列一口氣找來多來時裝巨頭合作，更成功直接將羽絨熱潮推向最高峰，以上種種，都引證了運行Collaboration，是每一個品牌都無可避免的事（Raf Simons的Calvin Klein其中一個死因，正是從來沒有策動過任何一個廣義的Collaboration）。

因此2019年，品牌與品牌之間的Crossover定必到達了「遍地開花」程度，大家意料到的Nike、adidas和Supreme固然會拉攏更多全新的品牌設計師，到自己的聯乘陣營之中，而一些世人想都未曾想過的Collaboration企劃，大家也不要排除它們當真會夢想成真的可能性，說不定DOLCE & GABBANA當真會和Supreme合作吧？而Prada × ASICS × Kiko Kostadinov來一趟三方聯乘也不是夢呢！

SSENSE、MATCHESFASHION近年可謂雄霸整個Online Store市場。

2019潮流預測8：網店進一步主宰市場

在這個「手機食先」的世代，大家安坐家中就能夠血拼一番，網購模式已然有着取替實體消費的趨勢，SSENSE、MATCHESFASHION、NET-A-PORTER為首的網店，均憑藉選擇多、派貨速度高及更快更狠的減價策略，而成功分佔了實體時裝店的半壁江山（詳文），將來的情況亦只會更嚴重而已，因此無論是實體店還是時裝品牌自家也好，2019年也想必進一步「網店化」，未有網店者開設自家網店，已開店者則優化系統和配貨服務，這種銷售模式的大幅度改變，在2019定必更加明顯。

如何處理好與消費者的互動和關係，在2019年都會是很多品牌須要認真思考的一大課題。

2019潮流預測9：政治與時裝進一步接軌

從前提起時裝與政治關係，大家頂多會想起一些政治性標語或Logo刻在T-shirt上而已，但在2018年，時裝 × 政治卻引爆了一連串公關災難以至外交風波，H&M因為一件"Coolest Monkey"Hoodie配上黑人兒童硬照換來焦頭爛額；DOLCE & GABBANA的「筷子夾Pizza」廣告也掀起一連串風波；孟晚舟事件也使到內地同胞聲言要罷買加拿大品牌（雖然近日Canada Goose在北京開專門店依舊大排長龍），如此種種事態，都反映出當前時局的敏感度。

特別是在中國國內，隨着中美貿易戰持續以至經濟不明朗，國內排外意識愈趨高漲，2019年時裝從業員只要稍一不慎，一件貌似簡單的事件、廣告或設計，都可以隨時成為損害十三億同胞感情的大事，雖然未知下一個肇事誰屬，但在如此草木皆兵的意識形態下，時裝與政治併發出來的一連串風波和爭議定必持續，在此寄語同業們絕對不能掉以輕心。