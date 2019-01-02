【叱咤2018】專訪唱作人銅獎得主陳蕾：熱愛手作，穿裙卻會很Man

2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮於昨晚舉行，陳蕾（Panther Chan）勇奪「叱咤樂壇唱作人銅獎」，從第一屆《亞洲星光大道》的「豹哥」，直到以獨立音樂人身份推出個人代表作《Run Away》，原來不知不覺間，她已入行十年。當然，創作並不是求獎項，但是能夠獲得此榮耀，不論對她或本地獨立音樂人而言，同樣為他們的音樂夢打上了一支強心針。

陳蕾（鄭子峰攝）

陳蕾形容自己為「熱愛手作的音樂人」，除了音樂人身份外，她還是一名佛系手作人。老實說，在香港這片彈丸之地，創作之路認真不易行，只能說時間證明一切，默默耕耘總有一天得以別人賞識。

從來沒有想過音樂可以成為自己的職業。 陳蕾

陳蕾（鄭子峰攝） 命中注定的音樂路 從小學生階段起，陳蕾經已發現對音樂有着濃厚興趣，但基於沒有自信心，在家人鼓勵下才開始接觸音樂，並且特別喜愛唱歌。直至17歳的那一年，忽然想自學結他和創作歌曲，所以就自自然然地學識了。後來，幸運地入選第一屆《亞洲星光大道》，並開拓了日後的音樂路：「從來沒有想過音樂可以成為自己的職業。」敢於追求夢想的人，大概運氣都不太差，她補充：「當時參加了歌唱比賽，才會有現在的我。假若沒有參選，我還在廣州讀書及實習。」原來她從來都沒有想過，自己能夠成為一個唱作人，哪怕這是她的夢想：一條不願嘗試的音樂路，殊不知卻走上了。夢想不可怕，可怕的是錯過讓自己發揮的空間，幸好她當年捉緊了「機會」，或許這就是命中注定吧。

陳蕾代表作《Run Away》封面（網上圖片）

熱愛手作的音樂人

陳蕾在社交平台的介紹欄，寫着她是位「熱愛手作的音樂人」，對她而言，音樂和手作兩者間誰更為重要？「這一刻，我一定選擇音樂。」她表示未來必定會繼續手作生意，一律不會放棄。雖則她說不會放棄唱歌，但卻很難保證日後會否以唱歌作為一個職業。然而，這一刻，她只昐望透過音樂，表達自己的想法，以自身的力量影響他人：「當知道還有人支持我的音樂，我會盡我所能捉緊它。」陳蕾用心創作歌曲，2018年共推出四首單曲：〈娛樂人生〉、〈Run Away〉、〈慌〉與〈Tracey〉，可見她努力地把握着這一刻。

這一刻，我一定選擇音樂。 陳蕾

陳蕾（鄭子峰攝）

相反，在手作生意方面，她卻說自己是一個佛系手作人。初期，因不喜歡與別人撞款，卻拿了一些舊牛仔褲進行D.I.Y，把它車縫成一個小袋子，袋之上還有她親手繡的刺繡：「只因為當時很想擁有一件獨一無二的物品。」這門生意對於陳蕾來說，一開始只是為興趣，直至後來才發現越來越多人欣賞她的手藝。可是 ，做生意總會遇到困難，因為手作材料易買，只需要花上時間，亦很容易模仿得到：「試過被行家抄襲整個設計，並且價錢買得非常便宜。對我而言，作為原創者，其實我也花了不少心機設計，卻未必會有太多人在意。」當遇到這種無奈時，也迫不得利用佛系的心態去面對，果然是個佛系手作人。

陳蕾的手作生意（IG@souvenirs_shop）

陳蕾（Facebook@pantherchan）

穿上裙子也會「Man」的陳蕾

一頭短髮、一身中性打扮、一手持着結他，在筆者的腦海中，陳蕾在舞台經常都是這樣的裝扮，她卻表示：「在舞台之上，服飾都是顧及觀眾及整體美觀來配搭，畢竟是一個表演者，要對表演負責，讓我可以更有自信在台上演出。」當然，每個人都不同，最重要有自己的個人風格及想法：「我是一個不太追潮流的人，現今的潮流就看你自己如何定義。」訪問當天，陳蕾的一身打扮，少了點男孩味，卻多了點優雅，毫不像她平時所穿的風格，她笑說：「我真的覺得很奇怪，就算穿上裙子，也會被大家形容為『Man』。」這可能就是她的迷人之處。

陳蕾勇奪叱咤樂壇唱作人銅獎（Facebook@pantherchan）

香港這片彈丸之地，實在存在許多大小問題，身為香港人，問誰沒有壓力？一直默默耕耘，等待收成的陳蕾，恐怕這份壓力，推使她在音樂及創作闖出一片天。

首飾提供：周生生