【寒冷】保暖衣物發現Polyester　這人造纖維就是HEATTECH的基本

寒流襲港，港人總有一件保暖內衣傍身，不理Uniqlo HEATTECH、雞仔嘜、Baleno、Giordano、The North Face眾品牌的保暖內衣鬥到你死我活，是次所聚焦的，是一種常被應用於保暖產品的物料纖維——Polyester。

衣物上的「Washing Label」。（網上圖片）

用幾乎人人皆擁有的HEATTECH保暖內衣作引子，當我們窺探縫於衣物腰側內的那個細小Label，便不難發現Polyester或聚脂纖維的跡影，這正正是HEATTECH保暖的重要來源。

Polyester，亦即聚脂纖維，是當今最常見的人造纖維之一，市面上有不少運動服或休閒服飾，就如由T-Shirt、Polo Shirt，以至外套等衣製產品，製作成份也總是離不開這種物料，它除了會以100%Polyester的姿態示人之餘，也常以混紡的方式問世，就如T/C混紡、T/R混紡等。

由Polyester（聚脂纖維）而製成的布料。（網上圖片） 對於一些只崇尚天然物料的消費者來說，心裏總對Polyester有着偏見，認為與棉、麻等天然物料相比，其觸感與舒適度往往不及前者，不過，紡織技法與各種材質混紡日新月異的時勢下，如今論及其性能及功用，這物料早已達至新階段。要數Polyester的好處，不易縮水、擁有高度伸縮性、透氣、防霉、不易破裂、快乾、防止細菌滋生等；再者，纖維與高科技結合之下，不時更帶來有防UV、吸濕排汗等新功能的衣服。Polyester對霉菌有着100%的免疫；就算用家每天穿着，也不會令人體產生過敏問題，這兩大優點亦令Polyester漸漸應用於內衣設計中，上述所提及的HEATTECH便是其一。

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Uniqlo HEATTECH（Uniqlo） HEATTECH以Polyester作為基礎，特別採用了其物料的吸濕功能，利用「纖維吸濕發熱」原理，將人體所蒸發的水分轉化成熱能，加上特殊織法而衍生的空氣層，再結合嫘縈（Rayon）、聚氨酯纖維（Polyurethane）、腈綸（Micro-acrylic）以上三種各自擁有不同性能的纖維，成功打造出既保暖，又有極高透氣度的內衣。雖然近年HEATTECH的保暖效果被受質疑，評價好壞參半，但再多的眾說紛紜，Polyester經加工後具強大的發熱效果，以及有關於這種纖維的各項優秀功能之說法，都是不爭的事實。