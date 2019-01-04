【星二代超模】熟悉的面孔　Lila Moss、Koki哪位較具名模氣質？

頂着父母光環出道，「星二代超模」們一年比一年耀眼。 2018年10月，Kate Moss的女兒Lila Moss在Instagram上釋出一張照片——這是她為Marc Jacobs的美妝線拍攝的廣告。

Lila Moss（Instagram@lilamoss）

照片中Lila Moss 描着復古風十足的紫色貓眼眼線，塗着裸色唇膏，表情中帶着幾分來自媽媽的頹廢感。這組照片的拍攝也得到了Kate Moss一班造型師好友的支持。

同樣是「少女出道」，媒體們紛紛將Lila與超模母親的照片比較，你覺得哪一個更美？

Lila是Kate Moss和前男友Jefferson Hack的女兒——Jefferson也是《Dazed》和《AnOther》雜誌的出品人。2011年Kate Moss 和Jamie Hince結婚的時候，身旁那個一臉嚴肅的小花童就是Lila。雖然Lila的Instagram只有8張圖，但可以看到她已經簽約了媽媽的模特兒公司。

接下來這位「超模二代」會有什麼新動向呢？

Lila有遺傳到超模媽媽Kate Moss的基因嗎？按圖看看她們的對比照吧▼

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在期待着Lila Moss出道的同時，我們也來看看這些一年比一年耀眼的「星二代超模」吧。

1）木村光希

木村光希（外灘提供）

精通鋼琴和長笛還會作曲，會講英語、法語和西班牙語，人生中第一個雜誌封面就是日本版《ELLE》——15歲的木村光希（Koki）一出道就收穫無數讚歎，被譽為「年度最強新人」。

Koki是木村拓哉和工藤靜香的二女兒，這位少女不僅繼承了父母年輕時的神級美顏，更是被網友們調侃「接過了木村拓哉的祖傳粉絲」、「顏值和才華都是頂配」。15歲的Koki已經身高170cm，今後一定會在模特兒之路上有更好的發展。

不過，母親工藤靜香在採訪時表示還是希望Koki以學業優先，只准她接模特兒及廣告工作，不准她接有關演藝的工作。

擁有木村拓哉和工藤靜香兩位日本著名影星的神血統，顏值有否超越巔峰時期的爸媽呢？按圖看看Koki的寫真吧▼

2）Lily Rose Depp

Lily Rose Depp（Pinterest）

Lily Rose Depp是Johnny Depp和前妻Vanessa Paradis的千金，因為和「老佛爺」Karl Lagerfeld牽手為Chanel謝幕而被眾人所知。兩年前Lily Rose 一出道，就頗得Karl Lagerfeld的喜愛，把招牌香水Chanel N°5的代言給了她——17歲的Lily Rose也因此成為Chanel N°5史上最年輕的代言人。

雖然每年出現在時裝週的秀場前排，但Lily Rose不滿足於做一名模特兒，她似乎更加熱衷於演員事業。15歲時就已經在恐怖片《Tusk》中飾演過女店員。2017年，她還憑藉電影《The Dancer》同時獲得第42屆凱薩獎（César Awards）及第22屆盧米埃獎（Prix Lumières）最佳新人女演員提名。今年她與Timothée Chalamet等明星合作出演的Netflix電影《The King》也值得期待！

17歲出道時已被老佛爺賞識，更成為Chanel N°5史上最年輕的代言人。接圖看看她的風格和顏值吧▼

3）Kaia Gerber

Kaia Gerber@《Vogue》Japan（Pinterest）

「脖子以下都是腿」的Kaia Gerber相信大家都已經很熟悉了，她是當年「Big 5」超模之一，美國甜心Cindy Crawford的女兒。Kaia完全取了父母的優點來長，有些角度和當年的Cindy Crawford超級神似。

第一次參加時裝週，Kaia就走了包括Saint Laurent、Prada、MiuMiu在內的18場頗具重量級的秀。其實她10 歲時就已經為Versace童裝線拍攝了平面廣告，2015年與頂級經紀公司IMG簽約後，《Teen Vogue》、《LOVE》等雜誌的封面更是上了個遍。受到老超模們欽點的台步，更是吊打「肯德基三姐妹」。

雖然一出道就頭頂媽媽的光環，但Kaia表示模特兒只會是自己的副業，今後讀大學時想要學習心理學專業，還曾經與Karlie Kloss一同交流學習經驗呢！

擁有一雙長腿，更是「Big 5」之一Cindy Crawford的女兒！按圖看看Kaia的超模基因吧▼

4）Hailey Baldwin

Hailey Baldwin（Pinterest）

被內地粉絲們親切地稱為「海狸」的Hailey Baldwin因為和Justin Bieber的戀情而被大家熟知。

她是美國知名的Baldwin演員家族中Stephen Baldwin的女兒，也是Kendall Jenner從小玩到大的好閨蜜。Hailey從小學習芭蕾舞，之後被經紀公司Ford Models挖掘成為模特兒，因為常與好友Kendall Jenner出雙入對而在社交媒體上擁有無數粉絲，也算是半個KOL了。

12年的芭蕾舞生涯讓Hailey擁有一副具有線條感的好身材。她的穿搭，也是萬千美國少女們喜愛模仿的對象。

Hailey與閨密Kendall Jenner是現今美國少女們喜愛模仿的對象。按圖看看她們的明媚姿態▼

如今眾多的「超模二代」你最喜歡哪一位？

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】