戶外專門店GO WILD全新Outlet　限定1折Outdoor機能服飾迎春節

踏入一月，天氣乍暖還寒又陰雲密佈，叫人心情乏味之餘又容易生病，因此作為時裝愛好者，心理和生理方面的治癒最為最重要，幸好戶外服專門店GO WILD果然十分「識趣」，最近於東涌東薈城名店倉，強勢開設Outlet特賣場不在講，更乘勢推出限定1折優惠，叫Outdoor服愛好者在新春前夕，穿得暖身，買得窩心。

除1折限定品之外，其他服飾均以3、4折的超低價發售。

包袋小配件等單品亦一應俱全。

Mountain Hardwear在美國地位崇高。 而且也別以優惠期內的貨色，都是「無名無姓」的三、四流單品，好些歐美戶外大牌Mountain Hardwear、Craghoppers以至日本山系潮流單位Snow Peak等等，其人氣單品都盡在這個1折名單之列，特別是Mountain Hardwear招牌的Dynotherm™ Down Jacket，這款通過Control Union（RDS）的機能褸款，特點是採用專利Q.Shield®DOWN 650填充物料以主體，保暖度高之餘，即便在濕水下雨的惡劣情況下，仍然保持到防水和保暖的效能；加上30D尼龍物料結構，使到羽絨褸既輕盈又耐磨，結合多重間隔口袋設置，實用性和耐用度均達至專業境界，原價為$1,799，現在只要$180就可得，想來優惠活動舉行之初（1折限定活動日期為1月11日至1月17日。），這款矚目大褸定必迅間完售。

MOUNTAIN HARDWEAR DYNOTHERM DOWN JACKET 原價 $1,799 折扣價 $180。

Craghoppers NosiLife技術。

至於英國代表Craghoppers對於部份港人而言，名氣可能較細，但在歐洲當地卻可是享譽53年有多的品牌，最矚目的研發技術，就是與美國國家地理學會(National Geographic Society)共同研發的NosiLife技術，這聲物料不但輕巧耐用，又兼備UPF50+高效防曬效能，更重要是具備防蚊效能，即便用水清洗衣服多次，其防蚊的特性依舊持續，無怪在全球大受歡迎。而今次GO WILD Outlet所1折出售的Craghoppers大褸，雖然並沒有具備NosiLife技術，但形形式式的Caledon Jacket和Clermont Jacket，就分別以物料觸感舒適和AquaDry速乾吸濕技術而見稱，原價$2,199大元，現在不過是$220，無怪大受歡迎。

GO WILD專門店（Outlet）：東涌達東路20號東薈城1樓111號舖