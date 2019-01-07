【畢卡索展覽】超過100件作品一次過登陸亞洲　香港地區有份嗎？

貴為20世紀現代藝術最享負盛名的藝術家，畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）的生平事蹟與藝術作品，大家無論如何都應該略有所聞，然而，他價值連城的真跡巨作，大家又親眼觀看過沒有？ 如果沒有或者想「食過返尋味」的話，一個大好的機會正在等着你，正關法國畢卡索美術館Musée Picasso，將會與北京尤倫斯當代藝術中心合作，舉行號稱大中華地區史上最大型的畢卡索作品展，要見證這位立體主義大師的傳奇一生，今次展覽定必不能錯過，只因對於香港人而言，自2012年舉行過畢卡索畫展和17年的《畢加索與積琪蓮》展之後，下一波會於本地舉行的大型畢卡索展覽，當真不知要等到何年何月了。

Les femmes d'Alger是目前畢卡索市值最高的作品，價值約14億港元，不過今次展覽是不會見到這件作品的，因為它在2017年已被神秘買家透過拍賣會奪得。

巴黎畢卡索美術館。（Fiac）

這個名為「Picasso - Birth of a Genius」的作品展，將會在今年6月15日至9月1日，於北京尤倫斯當代藝術中心舉行，作品由巴黎大名鼎鼎的畢卡索美術館借出，句括繪畫、雕塑及紙上作品等103件大作，比起2016曾經同樣在北京舉行的「畢卡索特展──畢卡索走進中國」展覽的83件真跡還要多，絕對是中華藝術界的一大盛事。作品以畢卡索1893-1921年的作品為主題，即圍繞着他創作生涯的前3個時期：「藍色時期」、「粉紅色時期」及「黑人時期」作為主體*，象徵着畢卡索前半生的青春歲月。

北京尤倫斯當代藝術中心(凤凰艺术)。

畢卡索早期畫作Two Brothers(1906)。

Three Women Under a Tree(1907-1908)。

除繪畫外，大師在雕塑方面的造工同樣超凡入聖。