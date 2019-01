【畢卡索展覽】超過100件作品一次過登陸亞洲　香港地區有份嗎？

這個名為「Picasso - Birth of a Genius」的作品展,將會在今年6月15日至9月1日,於北京尤倫斯當代藝術中心舉行,作品由巴黎大名鼎鼎的畢卡索美術館借出,句括繪畫、雕塑及紙上作品等103件大作,比起2016曾經同樣在北京舉行的「畢卡索特展──畢卡索走進中國」展覽的83件真跡還要多,絕對是中華藝術界的一大盛事。作品以畢卡索1893-1921年的作品為主題,即圍繞着他創作生涯的前3個時期:「藍色時期」、「粉紅色時期」及「黑人時期」作為主體*,象徵着畢卡索前半生的青春歲月。

年青時代的畢卡索。

不過據資料所得,今次「Picasso - Birth of a Genius」展,官方單位就細心地將它前半生,劃分出5個時期:分別是 “training in handand eye,”,年紀小小的畢卡索已展現高超藝術天份,代表作品為After a Plaster Cast(1893-1894);第2時期 “recounting of modern life,”,代表作品Two Brothers(1906);第3時期 “search for a new artistic language,”,受非洲文化影響,而創作出 Three Women Under a Tree(1907-1908);以至進一步啟蒙出立體主義的第4時期“creation of a new mode of visual expression,”,代表作The Mandolinist(1911);和漸漸踏入中年,卻又愈來愈深具實驗精神的第5時期期“entering the world of dance,”。總之欣賞過後,觀眾勢必對畢卡索的前半生有着深切認識。

*學術界通常會將畢卡索一生的創作生涯分成4個時期,即「藍色時期」(1901年-1904年)、「玫瑰色時期」(1904年-1906年)、「黑人時期」(1917年-1924年)和「晚期」(1946年-1972年)。