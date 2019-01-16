專訪本地品牌YLY Studio：將傳統的刺繡和針織跟創新設計意念接軌

有一種古老的手工技藝——刺繡，書中記載它有達過千年的歷史痕跡，盛世時期，西方視刺繡為貴族日常的一個重要教養及生活環節；中國則更視它為民族與國土最驕人的傳統工藝。不過，來到21世紀，問誰再會將之放在心頭，也懶理工藝能否得以傳承。 斯於香港，見狀單靠刺繡工藝維持生計似乎有點難度，不過本地時裝品牌YLY Studio卻甘願以保存這種傳統工藝為大前題，一個個「針織 X 刺繡」時裝系列的誕生，同時又必需要捨棄功利與名利等現代人生活法則，這條路實在是不易走過。

YLY Studio兩位主理人曾麗瑜（Lilian）與許業朗（Matt）。（攝影：龔嘉盛） 這是刺繡又是針織品牌 YLY Studio是由兩位時裝設計師曾麗瑜（Lilian）與許業朗（Matt）共同創立，彼此於大學時期已互相認識，其後又於本地品牌JOHANNA HO共事過。打滾多年時裝戰場，Lilian偶然發現法式繡花，這令她重新思考手工藝對時裝的重要性，於是決意赴法國巴黎Ecole Lesage修讀高級時裝刺繡課程，再到高級刺繡訂製工房Elisabeth Gasbarre Roulleau實習；與此同時，Matt則手持「Hong Kong Young Design Talent Award」這張漂亮的成績單，入讀倫敦的皇家藝術學院深造女裝針織碩士課程。兩人回流香港後再度碰上，發現彼此也抱有同一個創作理念：「必需要將所有的專注力投放於時裝的細節與工藝的本身。」再將雙方的專業相互交織，主打刺繡的時裝品牌YLY Studio便因而誕生。

《PROJECT B》（YLY Studio）

「如何巧妙地應用傳統的手工藝，又能夠與創新設計意念接軌，就是YLY Studio獨特之處。」這種新與舊之間的主題拼湊，一點也不簡單，現階段所曾推出過的兩個系列《PROJECT A》與《PROJECT B》（系列不設時效及主題的限制，因而以A至Z作為單位），也得花上大量的時間研發織品與概念，「就以巴洛克為主題的《PROJECT B》作例子，創作時我們嘗試棄掉過往他人常用作表達主題的釘珠演釋手法，只用上布料與Drapping剪裁，繼而再度思考如何應用法式繡花呈現一個黃金比例。」加上系列成衣的設計紙樣也從不假手於人，繡花的用心構想、織物的細緻度、剪裁的創意，完全都能於當中體會過來。

香港的速食文化非常嚴重，仍會願意花時間去鑽研Textile的時裝設計師基本上是寥寥可數，然而我們也有責任去對抗快時尚的掘起。 YLY Studio

（攝影：龔嘉盛）

（攝影：龔嘉盛） 法式與傳統：法國與香港 話題轉移到刺繡上，只知道法式與傳統的繡花完全屬兩種派系，卻不了解當中的設計細節，Lilian解說道：「兩者最大的分別是工具與效果的不同，簡單說明，法式可先將小珠成串，繼而再一次過勾縫下去，其用途以裝飾性為主，所用的物料也較多元化，能夠於短時間內完成；然而傳統繡花則要逐顆逐顆為小珠繡上布料上，效果當然會比前者更精密細緻，可想而知所花上的時間必定比法式長。」

+ 3 + 2

對於遠赴法國學習繡花的Lilian來說，見識還不止在於前者之技法，更多的是西方的學習態度，以及當地人對工藝的重視，「無論置於法國或英國也好，當地的年青人非常尊重工藝，也會視工藝為一種職業，認為自己是幫助保存文化的其中一分子。」反觀香港，大部分人只視工藝為業餘興趣，賺不了多少生活費之餘又要量度製作的時間成本，急速的生活節奏與功利主義過盛的年代下，叫傳統工藝如何有存活的空間？「法國當地更有繡花師一職，設計師只一心專注做好刺繡。反之香港的設計師要同時兼顧上繡花、紙樣、針織、版單等工序，以為自己變得全能，最後卻發現原來全無精通，只達『半桶水』的狀態，叫人憐惜。」

（攝影：龔嘉盛）

除了工藝文化外，創作氛圍也大有不同。Matt說到英國修讀期間，每每所完成的作品也要展示給同學鑒賞，「有的會批評，有的會欣賞，大家都持開放態度，非常願意給予意見；反觀香港，大家也只會堆頭苦幹，不願分享。」他認為在這個過程之中，正正是訓練每位設計師的分析能力，「批判性是一位成功創作人絕不能缺少的東西。」

YLY Studio的故事，是一個本地時裝品牌的故事，亦是一個令我們反思更多有關於何謂「工藝價值」的故事。

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076