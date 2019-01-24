二創達文西、Warhol名畫　意大利藝術家借夢露、梵高「自拍」諷今

還未出現攝影前，肖像只能夠用顏料製成，一幅幅用上數天，甚至數月等才方可完成的作品，過程中要做到一絲不苟，絕無半點差池。如今，只要你手執iPhone，過百張「自拍」肖像便可於一瞬間捕捉…… 意大利藝術家Dito Von Tease正正為了嘲諷此世代人類的行徑，決定用上二次創作，將達文西、Andy Warhol、梵高等經典名畫主角全變成「自拍」方式亮相。

梵高自畫像（Dito Von Tease）

意大利多媒體藝術家Dito Von Tease，一系列名為《Classicool》的自拍作品尚未面世前，他已經常思索着過去與現在的藝術形態及體系變遷，漸漸發現人類的創作，甚至生活模式也經歷重大的轉變。 Dito認為過往人類用眼睛去全面審視所有得來不易的作品；然而到了今時今日，世人卻只用上一部智能手機去感受他們想看的風景，甚至執起手機與名畫自拍。究竟這個欣賞藝術的過程，我們從中能獲得多少反思與理解呢？

Andy Warhol《瑪麗蓮夢露》的二創自拍（Dito Von Tease） 《Classicool》系列當中，Dito找來不少經典畫作中的標誌性人物作為二創主角，包括達文西的《蒙娜麗莎》、Andy Warhol的《瑪麗蓮夢露》、Johannes Vermeer的《戴珍珠耳環的少女》等名作中的女子，以及梵高、墨西哥畫家Frida Kahlo等自畫像，他分享：「在《Classicool》系列畫作中的主角通通放棄古典姿勢，以迷人的角度擺放『自拍臂』。完成自拍後，他們同樣急不及待渴望將自家肖像上傳至網上世界。」畫中人物都希望能在分享平台如Facebook、Instagram換來一個「Like」，Dito的創作意念確實能將都市人的常態與習性一一反映過來。

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手指頭毛澤東（Dito Von Tease） 早在《Classicool》系列面世前，Dito數年前就以「手指頭」作為素材，創作出由Photoshop技術再併合指紋元素的「手指名人」系列《Thumbtastic》，顧名思義，他用指紋打扮成各式各樣的名人與角色，由毛澤東、Steve Jobs等名人，到動畫《迷你兵團》、電影《發條橙》等，藝術家就是往往能於生活細節中找出創作靈感。