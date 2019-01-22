LANVIN新創意總監終有定案　竟然要從LOEWE挖掘？

品牌轉換創意總監往往都是變幻莫測的，有時更沒帶半點先兆，但如說到哪個品牌將創意總監一職「轉到七國咁亂」，法國品牌LANVIN必定榜上有名。然而品牌又剛剛釋出重大消息，宣布由LOEWE前男裝主腦Bruno Sialelli出任新創意總監，究竟Bruno能否為這家近年劣評如潮的時尚屋重振旗鼓呢？

LANVIN作為法國最古老的高級時裝品牌，於1889建國時曾與CHANEL、Yves Saint Laurent等品牌一時稱霸於巴黎，產品系列又涵蓋得非常全面，就如服飾、皮具、鞋具、配飾與香水等，但為何來到今時今日，品牌的累積虧損能多達幾近三千萬歐元呢？

Alber Elbaz為LANVIN效力了十四年。 雖然品牌於2001年，成功請來到目前為止仍被譽為LANVIN不可缺少的靈魂人物Alber Elbaz擔任創意總監，期間為品牌塑造出不少經典垂墜細節與剪裁也極為優美的洋裝，並為品牌再次獲得市場聲望，處於頂峰的2012年間，其收益更達2.35億歐元，銷售額幾乎翻漲十倍。不過至Alber在職接近尾聲開始，業績與品牌形象卻每況愈下……

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Alber離任後，繼任者為在Haute Couture界別打滾多年的Bouchra Jarrar，本來以為能夠順利交接，但僅僅入主了品牌一年多，已經因為銷量不佳與品牌分道揚鑣，離開一周後，緊接着的Olivier Lapidus更捱不過半年就宣布辭任。雪上加霜的是，在男裝另一邊廂，監督LANVIN十四年有多的Lucas Ossendrijver亦於去年十一月離職。這一連串的換帥風潮與動盪，的確令人覺得LANVIN前路茫茫。

Bruno Sialelli（vogue）

不過踏入2019不久，LANVIN就決意找來Bruno Sialelli為品牌效力，首席執行官Jean-Philippe Hecquet在一份聲明更表示：「相信他對時裝那獨有的眼界、對文化的認識，以及大膽創新的思維。他絕對有能力為LANVIN成功建立一支強大的創作團隊。」雖然Bruno於2010年才畢業於巴黎時裝設計學院Studio Berçot，不過短短八、九年間，Bruno已曾在Nicolas Ghesquiere與Alexander Wang時代下的BALENCIAGA擔任過女裝設計師；繼後再加入品牌Acne Studios擔任同一職位，接着再到Paco Rabanne門下工作；而至上年十月份左右，他才剛從LOEWE辭任男裝設計總監一職。短短時間已在時裝界累積了大量設計經驗，可想而知，LANVIN是次找上Bruno絕對不無原因。究竟Bruno如何將J.W. Anderson與LOEWE的易穿性簡約基因，融入至LANVIN一向難以駕馭的奢華晚禮服呢？請大家拭目以待。

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