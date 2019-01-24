首位闖進高訂世界的中國設計師郭培　摩登宮廷服源自「東宮」主題

高級訂製服，一直都是巴黎的代名詞，高訂服對於每件作品的要求都極之高，體現了設計師與工匠的極緻工藝。雖然近年多了不是法國的品牌加入高訂行列，不過仍多屬歐美地區的設計師。而在榜單上的郭培是首位受巴黎高級訂製公會正式邀請的中國設計師，一位亞洲設計師可以闖進高訂服的世界，背後到底有著怎樣的故事？

郭培（IG@guopei）

以「東宮」為題的2019年春夏高訂系列

郭培2019年春夏高訂系列選址Palais de Tokyo（東京宮），以「東宮」作為主題並把場地化身成為太和殿。宮廷深深深幾許，無論是電視劇的演繹，抑或是史料的記載，宮內往往予人一種爾虞我詐，深不可測的感覺。不過，對比起宮中的各種心計，郭培更希望焦於服飾，向大眾展示官廷服飾的美麗。

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時裝秀場地內豎立幾條紅色大圓柱，模特兒紮起髮髻以及戴起髮釵，伴以空靈的中式音樂徐徐走在伸展台上。系列除了從富有中國特色的肚兜、旗袍以及闊袍大袖中取材外，也融入了魚尾裙、傘裙等西方剪裁。服飾上的刺繡圖案則充滿中國色彩，當中有不少喻意吉祥的圖案，如龍和鳳、祥雲、海浪和鶴等等。當中交替使用不同的刺繡手法，如盤金繡、網繡、墊繡，造出立體圖案。用色除了代表喜慶的大紅色和代表專貴的黃色外，還有黑、藍、灰等色，為傳統的宮廷服飾添上摩登的感覺。

對服裝以及宮廷的景仰

這次是郭培第六度在巴黎發佈品牌的高訂系列，由2016年的秋冬系列開始，郭培經常把中國宮廷元素融入設計，作品充滿中國宮殿色彩。而這與她的出生及成長背景有著莫大的關係，在1967年出生的郭培正正生於文化大革命的年代。小時候，她曾看過一張祖母穿上清裝的照片，衣服上的刺繡和細膩的手工都令她著迷。不過，許多舊照片都在文革期間被燒毀，這令她更致力於重現宮廷服飾以及保存當中的工藝。又有一次，她向祖母索一條黃色的裙，祖母以平民不可穿黃色為由拒絕了她的要求，在古時只有皇帝才有資格穿黃色。黃，是一個禁忌的顏色，卻又在她腦中揮之不去。從此，宮廷與黃色成為了郭培的設計元素。

郭培在小時候已對服飾充滿憧憬，她1986年從北京二輕工業學校服裝設計畢業，到1997年設立自己的工作室 「玫瑰坊」，曾為內地不少知名藝人設計服飾，而Rihanna於2015年Met Gala所穿的黃色拖地長裙正正是由她設計。即使郭培在時裝界及定製行業已有多年經驗，在高訂的路上亦有不少難處。「在中國再有名，在巴黎也要從零開始。」郭培在記錄片《Yellow Is Forbidden》中曾這樣說過，亦基於不同文化背景，她需要用上更多時間去向人證明自己的才能。

「高訂不是一件服飾，而是一種表達、一種藝術。」對於郭培而言高訂是一件藝術品，一件傳承宮廷手藝的藝術品。