【發光手袋】英國品牌研發LED光纖裡布　漆黑中也找到化妝品鎖匙

一物
撰文：
最後更新日期：

相信大家都有過在漆黑的手袋中「迷失」的經歷，尤其是女士們。不少女性出門時往往都會帶備不同用品，唇膏、潤唇膏、鏡子、化妝袋、紙巾……手袋就像一個百寶袋般，充滿林林種種的物品。不過，當它們散落在袋中不同角落時，就變成了一大煩惱，因為想找也找不到。

要解決這個問題，也許最近十分流行的micro bag可以幫到你。顧名思義，micro bag即是體積細小的手袋，有的小得只放得下一部手機又或者是一包紙巾，袋內裡情況一目了然，絕不怕找不到東西。不過，若然自問不是輕便派的人，micro bag或許不是最好選擇。

（IG@fabrikkuk）

而英國品牌FABRIKK所研發的可發光裡布，相信能助你更輕鬆尋回袋中消失的物件。品牌的創辦人及設計師Kate Pearson以一種由LED光纖照明的布料代替傳統裡布，當袋子被打開時燈就會自動亮燈，蓋上袋子就會自動關燈（若果需要長時間打開袋子又不想浪費電力，亦可手動關燈），原意是讓大家在晚上時也可以尋找到袋中物件。在設計過程中，Kate需要考慮到光度、熱力、實際使用感受等等的問題，光線過弱或是產生太多熱能都不能成為一個好設計。設計師花了兩年多時間去製造雛型以及尋求理想的物料、做法和工廠，Kate最後選用了軟木（cork）作為手袋的面料，她認為這種物料十分適合製作配飾，既輕巧又防水，亦是皮革的最佳代替品，比真皮較為人道。

相信設計除了有助大家在光線不足的情況下找尋物件外，也能幫助大家在凌亂的袋子中更快找到想要的東西。

不會跌爛的iPhone手機殼？RIMOWA以自家行李箱鋁金屬製作最強設計
回顧木村拓哉經典牛仔褲時刻　Levi's、Dior、HYSTERIC，還有……
藤原浩推出最「潮」老花眼鏡　年青人不惜自己換鏡片也要入手？
Raf Simons推出汽水拉環戒指　靈感繆思來自鄭伊健主演港產片？
Off-White推出萬字夾頸鍊　Martin Margiela早已用這小學生Idea
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。