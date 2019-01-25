3D打印技術印出抽象複雜的剪裁結構　實現設計師心中狂想曲

隨著科技的迅速發展，3D打印技術亦逐漸成熟並被廣泛運用到不同範疇之中。小至飾物、大至天橋、甚至是器官都可以透過3D打印令設計成真。

而在時尚界中，3D打印技術亦逐漸普及化，這種技術為時裝設計師們提供了更大的創作空間，可以在服裝的剪裁、結構甚至物料上，造出更大突破。而提到以時裝界中使用3D打印技術的佼佼者，就非Iris van Herpen莫屬。Iris Van Herpen在2007年開始個人品牌，去到2010年推出品牌第一條3D打印裙子，算是第一批以此技術融入服飾的設計師。

Iris van Herpen。（網上圖片）

2010年，Iris van Herpen與建築師Daniel Widrig合作推出名為「結晶」（Crystallization）的系列，製作出品牌第一條以3D打印技術製成的裙子。及後，品牌經常與不同單位合作並把3D打印技術應用在不同系列之中，剛推出的2019年春夏高訂系列亦不例外。系列以「Shift Souls」為主題，融入了設計、藝術和科技。今次設計師選擇了與藝術家兼前NASA工程師Kim Keever合作，創造出如雲朵般夢幻的質料。系列中亦融入了抽象的樣貌圖案，以線條勾勒出面部輪廓。而模特兒所戴的「面罩」飾品，同樣是以3D打印技術製成。

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除了Iris van Herpen外，亦有愈來愈多設計師運用3D打印技術在製衣上。如以色列設計師Noa Raviv，以曲線構成各種扭紋結構，造出針線難以達到的剪裁。同樣來自以色列的設計師Danit Peleg亦用上3D打印技術，不過，對比起以上兩位設計師，她的做法就有所不同。Iris Van Herpen與Noa Raviv都是透過技術造出較為抽象、複雜的剪裁和結構，而Danit Peleg則是以技術「織」出不同的圖案。當然，造出各種飾品或是鞋子都不是問題。

「Omote」。（網上圖片）

而在數年前，美妝界亦曾出過3D妝容，不過與3D打印不同，3D化妝是以投影的方式去運行。名為「Omote」的技術，透過臉部追蹤和映射投影把設計好的妝容投射在臉上，即使轉動頭部也不會「走位」。不過，這項技術似乎只能以定點的方法呈現，仍存在不少改良空間。

不論在哪個界別，3D打印技術都是大勢所趨，像建築界用以起樓；醫療界用來製造器官。只是，現時的3D打印技術成本仍然偏高，亦不是易於接觸到的技術，不過，若3D打印技術愈來愈成熟，成本愈來愈低，變得更普及化，或許在不遠的將來，甚麼東西都可以靠自己打印出來，屆時大家會否都紛紛自己印衣服、又或者連模特兒也可以用3D技術打印？