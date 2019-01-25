【Viktor & Rolf】以精緻的嬉笑怒罵　揭示Couture須要改變的事實

雖然在2002年經已被Yves Saint Laurent斷言「高級訂製服已死！」的Haute Couture，至今仍然存活於世上，但它的日漸息微也是不爭事實。究其觀之，除了因為這種服裝工藝的生產模式，已趕不時代步伐而被Ready-to-wear所取代外，這種頂尖服飾文化與社會之間的漸行漸遠，亦是其殞落因由，留意這種「漸行漸遠」，並非純粹的售價高昂，而是在於這種服飾的理念，每每與社會脫節，自然難以引起普羅大眾共鳴。

Viktor Horsting與Rolf Snoeren。（The D'Vine）

皆因在主流意態形態裡，Haute Couture總被定義成要「出世」、要高高在下、要凌駕於民眾也要與別不同；然而Ready-to-wear則剛好相反，其時裝理念「入世」得多，既追求大眾認同的潮流，也不要求大家要與別不同，而提倡時裝應該人人平等，每個人都負擔得起，繼而透過普世皆知的符號、字句或標記（即品牌的Logo或Slogen），來獲得廣大社會群體或網絡群體的認同，當前Instagram之所以如此盛行，箇中所依靠的，正是這個觀念。

由法國人倡導至全世界的Haute Couture時裝理念，堪稱時裝藝術中最頂尖的工藝水平。（網上圖片）

但遺憾地，在這個甚麼都講求快和顯淺Show Off的世代下，傳統Haute Couture理念經已與時代脫了軌。（CNN.com）

面對傳統Haute Couture的「離地」價值觀，荷蘭設計二人組Viktor & Rolf引人注目的地方，就是刻意將這種源遠流長的服裝工藝，變得「貼地」一點，並非將售價下調或者將造工變得粗糙，而是在精神和意念上將它走向民眾和年輕化，將能夠引起社會共鳴的時事資訊或流行術語，種種新潮元素注入衣服之中，為Couture藝術打造另一片天空。君不見時下好些Couture House，所追從的時裝美學，往往就是從古希臘、古羅馬、Gothic、Baroque、Rococo或Neoclassicism等藝術風格之中去探索，優美固然是優美，但一味回望歷史的古典，也總有令人吃不消的時候。所以近年高訂時裝界一再追捧Iris van Herpen、Viktor & Rolf或John Galliano的Maison Margiela也實在大有道理，只因他們所代表的，都絕非歷史悠久的Couture House，在創作之上，自不然掣肘少一點而自由空間大一點，從而將高科技、街頭藝術或通俗潮流這些相對不高雅的元素，帶到須要變革的Haute Couture工業中去。

Viktor & Rolf Couture SS19。

明明講左「NO PHOTOS PLEASE」，但你看看後面觀眾席的人又在做甚麼？這就是當前社會的一種諷刺。

所以新一季SS19 Couture的Viktor & Rolf，哪怕每套服裝的設計一貫地天馬行空，但箇中也不缺叫普羅大眾熟識的地方。事關這個名曰Fashion Statementments的Collection，18套華衣禮服入面，均盡載一些當前社會的潮流俗句，或對一些國際熱話進行隱喻。例如「I'M NOTSHY I JUST DON'T LIKE YOU」、「SORRY I'M LATE IDIDN'T WANT TO COME」、「NO PHOTOS PLEASE」以至「TRUST ME I AM A LIAR」等Slogen字句，以兩極化的思維展現幽默感之餘，也貼切地導出時下年青人的嬌生慣養的個性，或網路文化盛行之下，人與人之間相處上的抽離與扭曲，80、90、00後看到這些字句，定必最有共鳴。

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至於Viktor Horsting與Rolf Snoeren也刻意利用卡通化的圖案，來傳達對國際時事的關注，層層漸變紅色A-line Dress，其正中間加上了寫有「FREEDOM」一字的美國飛鷹，明顯在諷刺Donald Trump統治下的美帝霸權；一層接一層的Tiered skirts，以粉嫰綠色貫穿之，再結合印有「AMSTERDAM」一字的大麻葉圖案與其中，除了幽荷蘭一默外，也明顯將加州大麻合法化和泰國醫藥用大麻合法等政治議題，帶到高訂時裝舞台之上。

明串Donald Trump的服裝。

可見Haute Couture天馬行空的創作空間，與頂尖的製作工藝，的確可以與通俗的街頭元素合二為一，這正是Viktor & Rolf給予其他高訂前輩們的啟示。從前的Haute Couture能夠以不食五穀，吸風飲露的姿態而屹立世界，那是舊時的事，時代不同，製作以及經營的方式亦應有所變通，如果總是將自己的「一成不變」美化成「擇善固執」，最終蝕底的從來就只有品牌自己而已，誰叫這是一個善忘的速食年代？