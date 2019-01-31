【型到裂】Justin Bieber自家品牌登場　雖然看不出設計了甚麼

一再強調，這是一個商業炒作與名氣行先的時代，才華每每反屬其次，任你擁有Paul Poiret的視覺、Coco Chanel的傲骨、Rei Kawakubo之前衞抑或是John Galliano的天馬行空也好，只要你母親不是Kim Kardashian或者Victoria Beckham的話，那麼閣下再精微奧妙的華衣美服，也絕不會是人氣新牌Drew House的對手，哪怕這個新牌的所謂設計，其實與旺角女人街露天攤檔所擺賣的一般無異，但沒所謂，事關這個品牌的主理人，正是如雷貫耳的Justin Bieber。

Drew House最近首波Campign正式登場，觀乎風格，明顯主打年青人市場。（Drew House）

這是品牌的自我簡介，明顯大玩反叛和追求真我元素，這些格言任何人也曉講，但試問當中又有那些街牌能夠做到？

Justin Bieber其實設計過甚麼？（Drew House）

據外國傳媒透露，自上年2月開始Justin Bieber已著手策劃自家服飾品牌，先後將"Drew," 、"The House of Drew"以及"La Maison Drew,"等名字註冊成商標，並於近期有了最終定案，將品牌定名為Drew House，何解定必要與Drew這個字詞有關？因為它可是這位加拿大天王巨星的Middle Name，他全名是Justin Drew Bieber。

Justin Bieber時裝風格向來自成一派。（D'Marge）

服飾走中性剪裁路線，男女皆宜。（Drew House）

大大個笑哈哈圖案加上一個drew字，就成就出一個設計。

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然而就算歌唱事業如何出息也好，亦不見得在時裝設計方面定必才華橫溢（Victoria Beckham也是被人恥笑了十多年Fashion Victim才成大器），環顧官方網店上的首季設計，Drew House的服飾委實平平無奇，系列主題內容十分單一，只以泥黃色橙芯絨Corduroy、Smiley Face圖案結合大大個Drew品牌字樣Logo就是了，意念千篇一律，剪裁不見突出，用料車工亦未見任何細節位，唯一標榜的特色位就是價值公道，基本上無論是T-shirt、衞衣也好，都是數百港元就有交易，最貴的Corduroy服飾也不過是千多大元而已，價錢與H&M和剛剛換了新Logo的ZARA無分別，小朋友農曆新年逗利是過後應該可以大買特買，時裝愛好者們本來愛理不理就是了，反正河水不各井水，只不過有感近年時裝界漸趨「兩極化」，透過吹捧炒作和名人效應的品牌就大行其道；苦心經營，慢工出細活的低調單位，卻往往遇上三餐不繼的經營困境，長遠如此下去，對時裝世界只會有壞無益。

在成立自家品牌前，早一兩前Justin Bieber就經已和美牌Fear of God行得極近，並推出聯名系列。（PAUSE Online）

但合作系列的設計美觀與否當真見仁見智了。（PAUSE Online）

總而言之，哪怕事實是這個Drew House定必會全球熱賣，跟風者眾也好，還是老土的那一句：時裝要可持續發展，勢力的均衡最重要，美與醜反屬其次（這概念本身就主觀得很），因此就算有一天全世界的年青人，就只會清一色盲目地追捧COMME des GARÇONS或Maison Margiela，這樣的時裝文化同樣是生了病，不值得推崇，不要也罷！