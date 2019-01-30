曾用舊Nike波鞋變花藝　法國藝術家再以黑膠唱盤創作有聲的「花」

以岩石、罌粟花、種子、花瓣與木頭等大自然花草作物料，再混入一對對舊NIKE、Reebok波鞋，這環保創意設計令人留下深刻印象。 最近，這法國藝術家Christophe Guinet帶來新作《Spintable》，以舊式黑膠唱盤製作，這會旋轉又發聲的花藝作品，豈止帶來視覺上的享受……

《Spintable》（designboom）

一台好的黑膠唱盤，音質能做到層次分明又具立體感，而不少舊式的外觀設計亦不輸蝕，絕對是美學的一種。素來擅長大地藝術（Land Art）法國藝術家Christophe Guinet，近年察覺到大自然生態與音樂的奇妙關係，認為兩者同屬人類密不可分的東西，於是忽發奇想，將盆栽植物與古式黑膠唱盤融為一體，結合成一台台標緻又不失原有發聲功能的《Spintable》。當音樂響起時，植物更會與唱片轉盤同步起舞旋轉，Christophe表示：「希望我們能聽見大自然的心聲。」

+ 4 + 3 + 2

NIKE與藝街家Christophe Guinet聯乘的《Just grow it》企劃（網上圖片） Christophe在藝術界還有一個別號，就是Mr. plant，皆因他一向不遺餘力地為大自然創作出各式各樣作品。他年少時就經已被植物深深吸引着，時常思考人類與大自然法則，並始終認為萬物歸一，其想法促成他去年與品牌Reebok的合作系列，利用花瓣、樹皮等材料，親手打造一對對運動鞋；時光倒流至五年前跟NIKE的合作企劃《Just grow it》亦來得非常成功。以上兩大聯乘也由大自然材料為基礙，有效地讓人反思時裝產業發展迅速的同時，是否應考量到維護大自然生態等議題。

此外，Christophe去年以裝置藝術形式所呈現的《Human Nature》作品，同樣扣人心弦。他想像變化多端的樹幹為人類的身軀，再於樹木上構建出四肢，製作出五種形態不一的樹木作品，從而反映出人類與大自然的密切聯繫。