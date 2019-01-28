【日本小店】為了50年歷史古董咖啡烘焙機　盛岡市Cafe細舖搬大舖

日本Cafe多的是，不論大型的Blue Bottle，還是獨立的Wife & Husband，都有其自家特色，難怪人們遊日時總愛找間Cafe坐下，作為瘋狂購物旅程的歇息點。 至於這間Nagasawa Coffee，就以一部古舊加啡烘焙機和一張長枱為賣點。

Nagasawa Coffee舊店的模樣（網上圖片）

位於岩手縣盛岡市的Nagasawa Coffee，已有十多年歷史，由Tokyo Coffee Festival到Good Coffee網站都高度推薦這咖啡店，可見其實力。從前Nagasawa Coffee店舖設計跟一些地道咖啡小店無異，以白色和木材為主調，偏向溫暖和簡單，不過為了迎接「新」成員——一部60年的古董加啡烘焙機，Nagasawa Coffee的老闆長澤一浩作出重大的決定，由細舖搬大舖，並請來東京的Arii Irie Architects操刀設計。

Nagasawa Coffee新店煥然一新，更具時尚味。（Arii Irie Architects）

這由兩位建築師有井淳生和入江可子組成的建築設計工作，第一個靜岡濱松市的住宅項目，先後得到Dezeen、Designboom、Domus、ArchDaily等著名建築設計網站報導，得到業界認同。而今次Arii Irie Architects為Nagasawa Coffee設計則是他們第二個處理的項目。

60年代陳年古董咖啡烘焙機，促成Nagasawa Coffee搬新舖。（Arii Irie Architects）

由於60年加啡烘焙機體積龐大，Nagasawa Coffee搬到新地方，就是希望有足夠空間擺放這部古董機器，而Arii Irie Architects充分利用空間感，風格上令人聯想到德國Bauhaus式的極簡味道。設計師首要解決的問題是加啡烘焙機，現在放置在入口旁的當眼位置，這對以售賣自家烘焙咖啡豆，包括淺培到深培的Nagasawa Coffee來說，成為了產品以外另一重要賣點，路過時看到這比現代加啡烘焙機大一倍有多的古老機械，也可能停步看多兩眼，甚至成為店舖重要生招牌。

一張大長枱，成了Nagasawa Coffee設計的重要布局。（Arii Irie Architects）

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要店舖另一令人留下深刻印象的，就是一張長6米，闊1.5米的大長枱，是以水磨石製成，跟櫃台設計同出一轍，感覺統一簡約。由於樓底高達2.8米，所以有足夠的空間，令這大長枱有足夠視覺震撼之餘，也不會帶來擠逼侷促。而大長枱的實用度亦很高，同時可作兩個作用，其一當然是供客人坐下來慢慢呷一口咖啡，與此同時，又可成display枱，展示Nagasawa Coffee自家烘焙咖啡豆，甚至可用於工作坊等活動上，如設計師所說，「枱的長度和高度，令人看起來就像一個舞台。」

陳年古董咖啡烘焙機與大長枱，就成了Nagasawa Coffee重要標記。

Nagasawa Coffee

岩手縣盛岡市上田 1丁目11-23

www.nagasawa-coffee.net