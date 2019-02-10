【IENKI IENKI】在氣溫愈來愈暖情況下　何解羽絨銷量不跌反升？

近年溫室效應造成全球暖化問題日益嚴重，就以香港為例，前年2017年才創出史上最暖冬季，早幾天的年初二及年初三，也刷新了香港天文台有史以來的高溫紀錄，大家新春拜年之際，只要多穿一、兩件衣服，也動輒大汗淋漓，頗為悶焗。 然而，就在這個日趨溫暖的時代裡，於芸芸褸款之中防寒效能平均值最高的羽絨褸Down Jacket，其全球銷量卻意想不到地不跌反升，Moncler與Canada Goose為首的傳統羽絨品牌支持成千上萬，顧客每次進店都要大排長龍不在講，就連一些新晉羽絨單位，也成功順應這股潮流而強勢堀起，今日介紹的烏克蘭品牌，IENKI IENKI，正是本年度極其注目的新星名字。

香港近日十分悶熱‧‧‧‧‧‧（香港01）

IENKI IENKI新季作品。（IENKI IENKI）

IENKI IENKI

將羽絨高級時髦化才是重中之重

IENKI IENKI（官方讀音是yenki yenki），創立於2016年，品牌奇特的名字，靈感乃是來自Evenki，即鄂溫克族，被是為西伯利亞北部眾多小種族群體中數量最多，分佈最廣的部族。品牌自成立至今才短短3年，卻經已人氣高企，全球銷售點已橫跨30個國家，合共315個銷售點；星級用家同樣既多且眾，由Bella Hadid、Julianne Moore以至Emily Ratajkowski都是其忠實支持者，經常在公開場合穿著他們羽絨服飾，叫關注這個品牌的時裝愛好者愈來愈多。

Bella Hadid。（網上圖片）

Michelin是IENKI IENKI最經典的羽絨褸型號。

那麼IENKI IENKI究竟憑甚麼能夠在這個羽絨市場中脫穎而出呢？想來成功將品牌刻意「時髦化」和「高級品化」最為重要，時髦方面，IENKI IENKI主理人Dmitriy Ievenko刻意將自家設計與傳統羽絨形象劃分，打破羽絨給予人臃腫肥大的刻板印象，打造有線條的羽絨時裝（有線條對女性顧客而言很重要）。為達至修身的效果，設計團隊特別從Michelin Man及傳統乾濕褸Trench Coat之中，涉取靈感，將乾濕褸標誌性的腰帶細節融入到羽絨褸去，製作出名為Michelin的羽絨褸款及Corde Belted Waist腰帶系統，再掌握羽絨褸物料「鬆軟」的觸感特性，只要將Corde Belted Waist索緊，羽絨褸的結構迅即呈Hourglass Shape「沙漏形狀」，以表現出修腰果效。

此外大褸的出眾配色也是IENKI IENKI別樹一格的地方，捕足到近年大流行的80、90年代復古元素，將各種螢光色以至金屬色，注入到各式各樣的褸款之中，誰說Down Jacket就一定要是深沉用色呢？

+ 3 + 2

而刻意將品牌「高級品化」，也是IENKI IENKI一個十分明顯的市場手段，首先品牌對全球各大銷售點的選擇十分考究，能夠出售他們作品的，都盡是Le Bon Marché、Barney's、Opening Ceremony及Lane Crawford等頂尖時裝零售單位，氣派十足。在售價方面，IENKI IENKI的出品頗為「乸利」，招牌羽絨褸在2016年時已定價$700美金，近年更加價至$1,500美金，足以與Moncler的旗艦作品看齊。或許有人會認為一個創世才不過三年的品牌，其售價已然高昂如此，是一個托大的非理智舉動，但觀乎過往的時裝歷史，以天價的姿態橫空出世，而最終又營運成功的品牌其實不缺，美國的Thom Browne以至日本Mastermind Japan就是有力證明，前者甫一出道之時，灰色吊腳西裝已叫價近兩萬大元；本間正章在成立品牌之初，那些水鑽T-shirt也經已盛惠接近一萬大元了，這種價格上的高不可攀和稀有度，非但沒有令人卻步，更叫愈來愈多人趨之若鶩。可見要在當下時裝世界生存，品牌定價上的「兩極化」現象十分明顯，要麼就要仿如一眾Fast Fashion品牌般，售價低廉得驚人，以量取勝；要麼就應該仿如IENKI IENKI這般，為自身塑做「重質不重量」的高價位形象。

精緻造工配以高昂售價，正是Thom Browne初出道時的上位之道。（The New York Times）

Riri zippers。（Buckleguy）

當然要成功「高級品化」，相應的「細節化」造工同樣不可或缺，就官方所聲言，每件IENKI IENKI的羽絨褸都是以100％的優質鵝絨填充物製造，而非坊間所流行的鴨絨（這番說話明顯衝著Canada Goose而來），聲言防寒能力無可置疑。而且品牌服飾的拉鏈細節同樣考究過人，以坊間少見的Riri zippers製造，它可是瑞士知名的拉鏈公司，以凡非的電鍍技術而馳名當世，透過電鍍工序製成的拉鏈，其光澤美感絕對是一般拉鏈品牌所不能媲美的‧‧‧‧‧‧如斯種種的精益求精，都是這個東歐品牌叫人另看相看的賣點。

時至今日，好些Outerwear與其說是拿來禦寒，倒不如說是身份的象徵。（Steemit）

全球暖化之下 何解羽絨褸會「逆天而行」？

不過鐵一般的事實是，無論IENKI IENKI的設計造工，以至市場定位再精妙也好，如果它不幸地生於十數年前，那個「皮褸至上，機能大褸被拒諸門外」的潮流時代裡，它也只會弄得「時不與我」的下場而已。

那麼，何解在全球暖化擺在眼前的現實情況下，羽絨褸的總體銷量仍然會不跌反升呢？這除了是時裝潮流的使然，更與普羅大羅的穿衣文化之改變，有着密切關係。據The Business of Fashion引來零售分析員Rebecca Milne及時裝買手Tiffany Hsu的言論，包括羽絨在內的一系列Outerwear系褸款，近年正朝着與手袋、鞋具相同的「保值」方向發展，主流的消費者，總偏向將大數目的金額，花費在一對鞋或一個手袋之上，而非一件衣服之上，這一來是因為較之於服裝，配飾類產品的潮流演變進程相對緩慢，好些款式即便使用上數季，依舊不見落伍。

羽絨褸經已是萬千潮流人不可或缺的服飾單品。（Highsnobiety）

而且更重要的是，在現代社會的意識形勢裏，人們普遍較能接受到他/她人重覆使用同一款手袋及鞋具，即便在短時間內不停使用，也不覺「顯眼」，相反傳統的衣服就不同了，同一件衣服，哪怕再名貴也好，只要再穿上多數次，就定必被人察覺，也會招來「著舊衫」甚至「無衫著」的劣評，這些都是時裝愛好者們的大忌，如是者在性價比較低的情況下，消費者就較少花費大額金錢在只能夠穿著數次的衣服單品之上。

但正如上文所言，羽絨褸近年卻成功擺脫了衣服本身時間性較短的局限，進化成一件可著用數季的可持續時裝單品，從而使愈來愈人願意出巨資去購買一件大褸，在需求增多的經濟定律下，羽絨品牌也自然樂意將產品定價愈調愈高，構成一種的良性循環之餘，亦揭示出時下人們購買衣服的投資學問，講求保值每每就是至關重要一環。

https://ienki-ienki.com/

羽絨褸生產成本較低，但售價卻愈來愈高，難怪就連一系列高級時裝大牌也銳意打入這一市場，希望分一杯羹。

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