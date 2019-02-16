【Freitag】簽名式貨車帆布變輕了　膠樽再造「布料」製成索繩袋

塑膠一直都是破壞環境的一大元凶，皆因這種化學物料難以自然分解，即使經過數百年仍然存在，而且燃燒過程會釋放出有毒氣體。早前山竹吹襲香港期間，就有不少陳年塑膠被捲上岸，可見塑膠的生命力實在十分頑強。 以改做貨車帆布成名的瑞士品牌Freitag，今次轉以膠樽製作成索繩袋CINNAMON。

品牌最新推出的索繩袋CINNAMON。（IG@freitaglab）

現時愈來愈多品牌或設計師以塑膠作為原料去創作出不同的作品，透過再生、再利用去減輕已被使用過的塑膠對大自然造成的破壞。如Adidas轉化海洋塑膠為球鞋，亦有本地設計師把塑膠袋製成卡片套、書籤等產品。而瑞士品牌Freitag除了簽名式貨車帆布外，新系列 ToP（Tarp on PET）就以膠樽作為原料，並製成索繩袋CINNAMON。

這系列所用的物料結合了一種名為WeaReSpinDye®的材質以及品牌一直沿用的貨車帆布，WeaReSpinDye®是一種由PET膠樽（PET是Polyethylene terephthalate的簡稱，為製作膠樽的原料）製成的物料，系列中的索繩袋CINNAMON正正是以這種特別的物料製成。雖然Freitag袋品夠環保，但貨車帆布有一缺點，就是較重身，而由兩種材料二合一的CINNAMON大大改善這問題，並且不失實用性，如此輕便索繩袋，容量卻達17L。

其實早在1993年，Freitag就已經開始以回收物料製作袋子，兩位創辦人——Markus Freitag和Daniel Freitag兄弟當年在家中造出第一個以回收物料所造成的袋。而多年來，品牌最具標誌性的定是各種以回收貨車帆布製成的產品，每年可使用多達460噸貨車帆布製作產品。自品牌成立以來，兩位創辦人都積極推動環境設計，品牌第一個推出的斜揹袋名為F13 TOP CAT更被紐約當代藝術博物館選為收藏品。

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Freitag的產品亦具有功能性，除了防水外，設計亦適合用家進行各種戶外活動，如品牌的Tote Bag除了手握帶外，還附有一條長帶子，可以雙肩的方式去背起袋子，在踩單車時可防止袋子滑落，對於以單車代步的朋友十分實用。環境與功能並存，正正是Freitag希望達到的。

（freitaglab）

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