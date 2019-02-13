【停用皮革】Victoria Beckham、3.1Phillip Lim加入保護動物行列

近年更多人意識到時尚產業所帶來的問題，除了嚴重破壞環境，同時間帶來了血汗工廠、壓榨工人等人權議題。 動物權益亦是其中一項備受討論的議題。因此，愈來愈多品牌加入停用動物皮革的行列，當中包括皮草（Fur）及皮革（Exotic Skins）。除了CHANEL、Gucci、Versace、Burberry等品牌棄用動物毛皮外，Victoria Beckham以及3.1Phillip Lim最近都加入此行列，兩個品牌均在2019年秋冬季時裝秀時節公佈停用動物皮革的消息。

31philliplim公佈品牌停用各種皮毛的消息。（IG@31philliplim）

3.1Phillip Lim在社交媒體上發出「Fur Free」的帖文，並指品牌會停用皮草及皮革，包括狐狸皮、鱷魚皮、蜥蝪皮等。而Victoria Beckham亦宣佈由2019年秋冬系列起永遠停用皮革。其實品牌多年來未曾在設計中加下皮草（Fur），Victoria Beckham本人更在2011年時更留下過「我無法這樣做！（使用皮草）」的說法。

雖然Victoria Beckham沒有使用皮草，但仍與動物權益組織PETA有過不少恩怨情仇。早在2011年，PETA就因品牌手袋系列用上皮革而去信品牌，希望品牌停用動物皮革。當時品牌回應指手袋符合《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）中的條例，不過PETA則反擊指CITES只確保瀕危物種受到保護，而未能確保動物能免於除取外皮時的殘暴手段。此外，PETA亦經常狙擊Victoria Beckham本人經常使用皮革製品。Victoria Beckham尤其喜愛Hermés的手袋，有報導估計她擁有約100個Hermés手袋。因此，PETA在2015年時曾寄給Victoria Beckham一個「Virkin」（把Birkin的B以代表Vegen的V代替）手袋，希望她能停止繼續使用及穿著皮製產品。而PETA對於今次Victoria Beckham停止使用皮革表示十分歡迎，並呼籲其他品牌效法。

提取皮草以及皮革的過程對動物造成極大傷害，如拔除鱷魚外皮的行動會在鱷魚有意識時進行，極為不人道。而停用皮革既可以臝得民心，又能為品牌樹立更好的形象，某程度上或許只是品牌的行銷方式之一。不過，若果能令大眾提高對動物權益的關注，亦不失是一個好處。

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