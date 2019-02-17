【文具】日本Nendo膠水棒贏設計大獎　由圓變方與單手掌控的奧妙

日本人做事精益求，做每一件事都十分講究，正正是他們一絲不苟的態度，而日本設計工作室Nendo正是令到一件普通的文具都可以變得不簡單。

「GLOO」（グルー）系列。（Nendo網站）

早前介紹過日本著名設計工作室Nendo所設計的斑馬牌原子筆，當中的細節令人敬佩。而今天要說的同樣出自Nendo，是工作室為另一文具品牌KOKUYO設計的黏貼系列——「GLOO」（グルー）。系列一共有四項產品，分別是膠紙座、膠水、膠棒以及滾筒雙面膠。系列奉行Nendo一貫簡約美學，以白色作為主調，並在產品身上印上了低調的淺灰色GLOO及KOKUYO商標。這個在去年面世的系列，其中一位成員就奪下了文具大獎的「大賞文具」殊榮。

贏得文具大獎「大賞文具」的膠棒（Nendo）

是次奪得獎項的是系列中的膠棒，膠棒你我都用得多，可說是小時候上美術課的良伴。Nendo所設計的膠棒又有何特別之處使之可以登上「大賞文具」的寶座？

一般膠棒的形狀都是以圓形為主，但需要塗上膠水的往往都是四方形的紙張。當圓形遇上四方形往往就是一個尷尬的存在，而Nendo所設計的膠棒就正正可以化解這種尷尬時刻。四方形設計除了更方便塗抹紙張外，更可以防止膠棒在桌子上隨意滾動、甚至掉到地上，也更符合人體工學，在手握使用時更舒適、更易按到按鈕擠出膠水。蓋子則設計成圓形，因為設計團隊在過程中發現四方形的蓋子密封性低，因而改用上圓形頭，蓋子內部有凹洞防止多餘膠水溢出，不用擔心蓋子黏滿膠水的情況出現。而按鈕上的顏色代表不同的功能，灰色是標準、紅色則代表強粘合、淺藍色就代表可重複黏合。

設計團隊令人更為敬佩的是，就連膠棒的大小也是產品的重點所在！膠棒的尺寸恰到好處，由開蓋、塗抹、關上蓋子都可以單手完成，加上蓋子的防溢出設計正正令到用家在打開膠棒時更為容易，不怕蓋子被膠水黏著。每一個細節都發揮著相輔相成的作用，為用家帶來滿意的使用體驗。

膠棒設計草圖（Nendo）

Nendo工作室以人為本，設計出以用家出發的文具。一枝外表看似平平無奇的膠棒竟然藏著如斯之多的細節，日本對細節的追求、細密的心思實在令人敬佩，亦是十分值得學習的地方。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。