【東京小店攻略】蚊型板鋪THE 1st SHOP　收藏大量美國風名物

講起行街Shopping，東京比起香港一個明顯的優勝之處，從來並非引進一線名牌或開設旗艦店的能力（這點廣東道可能比表參道還要厲害！），而是在於個性小店的數量和精度，整個香港、九龍和新界加起來，優質的服裝類小店就只有2、30間，人家一個原宿就遠遠不只這個數目，而且每每歷久彌新，每次踏足澀谷、新宿、銀座、青山、代官山、目黑、高円寺的時候，都總會認識1、2你未曾接觸過的小店，正是這種尋寶般的驚喜，叫人每次旅遊當地都樂而忘返。 因此今日所介紹的THE 1st SHOP，想來就應該是甚少港人認識的超隱世小店，皆因它小到不足一百尺，聲稱就只有一張榻榻米大小。

THE 1st SHOP店面大小。

麻雀雖小，五臟俱全。

提起港區青山，時裝人或許都會即時聯想起名店林立的南青山，而THE 1st SHOP則位處遊人相對稀少的北青山，位置偏僻加上近乎「蚊型」的面積，門面長度就只要185cm，有如香港舊區唐樓的樓梯底鋪一樣大小，加上純白外牆，基本上有時就算經過也未曾為意，可說是禾桿冚珍珠。

平時關門狀態下，遊人應該路過了都不會發現。

只因THE 1st SHOP麻雀雖小，卻又五臟俱全，主打美國風滑板文化的它，由滑板、滑板零件以至相關服飾雜誌都一應俱全，產品的內涵絕不會比澀谷滑板名所MORTAR失色（但當然貨品種類和數量會少得多），總之一切都是重質不重量，好些東西就只有寥寥數件甚至一件，售罄了就沒有，而且縱然有網店，其出售的產品亦與實體店不盡相同，正是這種精辟的刁鑽魅力，叫近年愈來愈潮流人刻意去潮聖，就算不去買東西純粹打個卡也是好的。

打卡聖地也。

THE 1st SHOP尚有網店，但產品和實體店不盡相同。

THE 1st SHOP自家品牌。

至於店內出售的品牌也別具特色（有些是獨一無二的Vintage品），自家品牌THE 1st SHOP「一番」大玩美國西岸風情，卻又加入了「一番」這個漢文字樣，頗為出眾，加上用料一如所有日牌般優質厚實，數千日元的售價，已能夠穿上至少數年有多，十分抵玩。而引進的外來品牌方面就多以美國品牌為主體，當中尤以夏威夷出品最為注目，LANI'S General Store是一個有着美、日背景的優閑品牌，堅持所有服飾都由家族經營的夏威夷原廠製造，因此製作出來的夏老威圖案，亦以原汁原味見稱。

ADIDAP。

而同樣來自夏威夷的ADIDAP（全名All Day I Dream About Pizza）則剛好相反，不愛正宗，卻愛整蠱做怪，專門惡搞一眾知名品牌，如把adidas Performance經典三間圖案，改造成「adidap」的版本，並將圖案貫注到衞衣、帽子等服飾之中；最近也刻意向滑板單位Thrasher致敬，在當地街頭時裝界引起一定迴響，足證THE 1st SHOP的江湖地位，遠比它的店鋪面積大得多！

東京都港区北青山2-11-17

http://www.the1stshop.com

向滑板單位Thrasher致敬的ADIDAP衞衣。

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