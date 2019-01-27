【日本設計】藝術家猿山修　女友四年一換　對古董家具卻熱情不減

日本設計界大佬猿山修，除了做廣為人知的餐具設計，還在一個居民樓底樓開了一家舊貨店。這些沒有圖案的暗沉器物，14世紀的破盤子、英國的電池盒，學校裏用舊的鞋櫃等，都是他的靈感來源。有些東西不捨得賣掉，他還標了高得離譜的價格。 小店開了17年，已經成為潮人們到東京的膜拜地標，奇怪的是，喜歡舊貨的猿山修，女朋友卻是四年一換，或許這是保持生活熱情的一種好方法？

小店開了17年，已經成為潮人們到東京的膜拜地標。（一条提供）

我對舊貨產生興趣，是因為它能成為我設計時的重要資料，以前的東西做工精良，構造簡單，你能從中看到工業性的要素、精緻的手工，感受到材料的溫度。 猿山修

猿山修是誰

介紹自己時，猿山修總說自己是平面設計師，但他真正被大家所知的是餐具設計，他一共設計過近3000件產品，至今還在生產的有近500件。

他同時也是一位低音提琴音樂家，擔任劇團的音樂總監，參與一些現場的live配樂演出。

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「猿山」古董店

猿山修在27歲時開了這家「猿山」古董店，他常常坐在小店裏畫設計圖紙。小店位於六本木一棟居民樓底層，20平米左右，一般是從下午一點到六點營業，不需要預約。

開店那時還並不流行極簡風，大家都喜歡奢華、色彩豐富的東西，但猿山修店裏卻全是一些有殘缺的，顏色暗沉、形狀極簡的舊東西。可沒想到這種風格卻慢慢被大眾接受，「猿山」在古董迷中越來越紅，成了人人都要去朝拜的古董店，這店一開就是17年。

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在所有的舊貨裏，我們問猿山修最推薦介紹哪一件，他居然指着個木架子說：「這是我從學校裏收來的舊鞋櫃，是我最喜歡的東西，因為不想讓它被買走，我給它定價15萬日元，它雖然是用廉價木頭做成的，但這個大小比例讓它顯得很美，尤其適合安置在日本狹窄的自由空間裏」。

猿山修覺得既能用又能欣賞的東西才有意思，哪怕再破再舊，只要修修補補之後還能繼續使用，都是好東西。

你用過的最久最舊的東西是什麼？

部分圖片提供：花蜀黍@荃二

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