與Tenga合作生產「飛機杯」　法國時裝新人呼籲大家正視性愛

近年熱中於衝破傳統道德規條的時裝設計師，多的是。早幾天介紹過的日牌Tomo Koizumi，以靈堂花牌為靈感設計服飾，蔚為奇觀。那邊廂Charles Jeffrey、Art School London及Matty Bovan等英倫品牌，則繼承昔日Blitz kids文化，將Drag Queen女裝男著的精髓發揮極緻，打破兩性之間的社會規範；而法蘭西代表Ludovic de Saint Sernin，自出道之初即憑藉一系列性開放和性暗示的服飾設計，成功挑戰世俗眼光，最近更有意想不到的新搞作，正是推出自家男性用「飛機杯」‧‧‧‧‧‧

由Ludovic de Saint Sernin與Tenga共同開發的型格自慰器。（dazed）

Tenga這個名字大家或許陌生，但它在車站上的廣告大家早前就一定看過。（lihkg）

Ludovic de Saint Sernin是近年時裝王被人追捧上天的超級新人王。 當然情趣用品首要講求衞生和安全度，本業是時裝設計師的Ludovic de Saint Sernin哪怕使用經驗豐富（他在性方面的事宜總是持開放的態度，對這些話題從不忌諱），但製作起上來始終又是另一門學問，因此這個有型的Silicone Egg性玩具，乃是以聯乘合作的方式生產，Ludovic de Saint Sernin主導設計，製作工序則交由日本性元具公司Tenga負責，Tenga這個名字大家或許陌生，但它生產的作品想來很多香港人亦老早見過（有否用過就自己清楚），事關Tenga可是第一個於本港火車、地鐵站內設置廣告的情趣用品品牌，洗脫傳統性玩具品牌，偏重風情治艷之形象，而刻意將這類從來在世俗眼中「唔見得光」的忌諱東西，來一趟時尚化和光明化改造，灌輸大家自慰這一個行為，其實是一件正常又普通不過的事宜。

Tenga最大特色，就是將情趣用品時尚化，包裝成一件有型的單品。（Tenga）

為慶祝與Tenga的合作，Ludovic de Saint Sernin早前找來製片人Matt Lambert出來，拍攝唯美短片，透過男豔星Sean Ford的聲線視像，表現自慰的快感。（dazed）

Tenga這種提倡正視性文化的理念，可謂與Ludovic de Saint Sernin不謀而合，皆因在設計師的世界觀裡，性從來是人類不可或缺的一部份，Ludovic：「遺憾我們生長在一個過度審查的世界裡，非但漸漸忘記如何變得性感，或享受性愛，更將『性』標籤起來，視它為一種禁忌。」「而我個人品牌的設計信念，以至今次因應和Tenga合作而特別拍攝的藝術短片，都是希望透過唯美的性感和性愛鏡頭，將性本來純真的一面，真實地呈現出來。」

Ludovic de Saint Sernin FW19。（VOGUE）

鑲滿了Swarovski水晶的內褲。（VOGUE）

而Ludovic de Saint Sernin這種對性的欣賞和尊重，亦於上個月發佈的FW19新作中表露無遺，系列裏設計師運用時尚手法，以唯美方式，來刻意突顯模特兒的乳頭和陰部輪廓，例如把一件男裝窄身毛衣的上圍部份中空，以剛烈的方式表現男性胸部肌肉線條和乳頭的雄壯感；招牌男裝三角底褲，外部破格地鑲滿了Swarovski水晶，以炫耀方式歌頌男性陰部與生俱來之美‧‧‧‧‧‧如斯種種技法不但叫人驚嘆，據權威Sarah Mower之言，也是有着向歷代時裝大師致敬之美意：解胸放蕩的Yves Saint Laurent真絲襯衣；「King of Cling」Azzedine Alaïa的貼身性感服飾；乃至是當年被Kate Moss「著紅」的Alexander McQueen真空See-through Dress等等，皆是時裝界的不世經典，現在Ludovic de Saint Sernin結合自身創意，不但重新將「性感」以至「性」包裝過來，也是持續在改變社會約定俗成的觀念，改變世界。

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